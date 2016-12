Rheinische Post: Kommentar: Wertschätzung schützt vor Alkoholmissbrauch

(ots) - Die Drogendebatte in Deutschland ist von

etlichen Bigotterien geprägt. Auf der einen Seite verdient der Staat

jährlich zwei Milliarden Euro am Verkauf harter Alkoholika. Die

Branntweinsteuer soll den Konsum dämpfen. Beim Wein verzichtet er

aber auf eine solche Steuer, um den deutschen Winzern nicht zu

schaden. Derselbe Staat verbietet gegen den Rat von Kriminologen und

entgegen der überwiegend positiven Erfahrungen in den benachbarten

Niederlanden den Gebrauch von Cannabis. Die Grünen, in vielen

Bundesländern staatstragend, wollen zwar das Rauchen von Joints

legalisieren. In NRW haben dieselben Grünen aber ein

Nichtraucherschutzgesetz erzwungen, das faktisch zum totalen

Rauchverbot im öffentlichen Raum geführt hat. Dass ausgerechnet

Senioren besonders suchtgefährdet sind, hat eine traurige Ursache:

Vielen Alten fehlt der Lebenssinn. Unsere Gesellschaft hat ihren

Beitrag im Laufe der Jahre immer mehr entwertet. Mangelnde

Wertschätzung als Suchtgrund - diese Erkenntnis kann man auch

umdrehen. Vielleicht wäre eine Kultur der gegenseitigen Anerkennung

im Kampf gegen Alkohol und Drogen ja viel wirksamer als Strafsteuern

und Verbote. Nicht nur bei Senioren.



