Südwest Presse: Kommentar: Russisches Doping-System

(ots) - Wieder macht der Blick in die Abgründe des russischen

Leistungssports selbst Kummer gewohnte Beobachter fassungslos: Da

bekamen Nationaltrainer Prämien, wenn sie Dopingmittel an ihre

Athleten verkauften. Und die Anti-Doping-Agentur Rusada bestach

Kontrolleure, damit sie Sportler vor unangekündigten Tests warnten

und Proben gefälscht werden konnten. Zwölf Medaillengewinner der

Winterspiele 2014 in Sotschi sollen darunter sein. Die Beweise hat

der kanadische Chefermittler McLaren gesammelt und jetzt im zweiten

Teil seines Russland-Reports als "institutionelle Verschwörung"

charakterisiert. Obwohl schon Teil eins Staatsdoping anprangerte,

hatten bei Olympia in Rio fast 300 russische Sportler starten dürfen.

Nun kann es sich das IOC um den deutschen Präsidenten (und

Putin-Freund) Thomas Bach nicht mehr so einfach machen. An sein

Postulat der Null-Toleranz-Politik muss sich Bach endlich selbst

halten und den jetzt auch von vielen deutschen Funktionären

geforderten Komplett-Ausschluss Russlands von den Winterspielen 2018

auf den Weg bringen. Sonst macht sich der Tauberbischofsheimer Jurist

zum Unterstützer eines professionellen Betrugssystems.







Pressekontakt:

Südwest Presse

Ulrike Sosalla

Telefon: 0731/156218



Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Südwest Presse

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.12.2016 - 19:21

Sprache: Deutsch

News-ID 1434806

Anzahl Zeichen: 1480

Kontakt-Informationen:

Firma: Südwest Presse

Stadt: Ulm





Diese Pressemitteilung wurde bisher 113 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung