Ostthüringer Zeitung: Jörg Riebartsch kommentiert: Wettkampf ums Geld

(ots) - Im Sport läuft ohne Geld schon lange nichts mehr. Es

ist zur Frage des Ertrages eines Unternehmens geworden, ob die Mittel

reichen, um beim Fußball nur den Viertligaverein ZFC Meuselwitz in

Ostthüringen zu unterstützen oder Bundesligaqualität bei RB Leipzig

gefördert werden kann. Insofern schießt Geld zwar keine Tore. Aber es

hilft ungemein. Weil auch in anderen Sportarten als dem Fußball mit

Geld mehr läuft als ohne, rückte kürzlich die Nachricht in den Fokus,

dass die beiden öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sich nicht

mehr den Zuschlag für die Übertragung der Olympischen Spiele kaufen

konnten. Ein Aufschrei in der Bevölkerung blieb aus. ARD und ZDF

hatten sich wohl eine größere Empörung gewünscht. Man muss diesem

Verlust nicht allzu sehr hinterher trauern. Wie unmittelbar aber

TV-Übertragungen das Geschäft der Sportler beflügeln, lässt sich an

ihrer Reaktion ablesen. Sie fürchten bei einer ausbleibenden

Übertragung durch ARD und ZDF, dass Sponsoren weniger Geld bezahlen.

Im Fußball leben die Vereine nicht nur von Sponsoren, sondern auch

von den Fernsehgeldern. Wer sich beispielsweise über die Gehälter von

Fußballstars aufregt, muss wissen, dass er diese über seine

Zwangsgebühren an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mitfinanziert.

In Spanien und Großbritannien sind diese Fernsehgelder noch höher,

weswegen die Vereine dort noch dickere Gehälter und Ablösesummen

zahlen können. In Deutschland führt das zuweilen bei großen Clubs wie

Dortmund oder Bayern zu Empörung und dem Vorwurf, dies führe zu einer

Wettbewerbsverzerrung. Das dürften Vereine wie Köln, Darmstadt oder

Frankfurt wiederum für merkwürdig halten, weil sie wieder schwerer an

Geld kommen als sogenannte Werksclubs, die von Chemiekonzernen oder

Automobilherstellern getragen werden. Bleibt mithin die Frage übrig,

wie Sportvereine an das Geld kommen das sie brauchen, um mit anderen



mithalten zu können. Sport wird vorrangig zum Wettkampf um

Einnahmen.







Pressekontakt:

Ostthüringer Zeitung

Redaktion Ostthüringer Zeitung

Telefon: +49 (0) 365 / 77 33 11 13

redaktion(at)otz.de



Original-Content von: Ostth?ringer Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Ostthüringer Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.12.2016 - 19:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1434807

Anzahl Zeichen: 2417

Kontakt-Informationen:

Firma: Ostthüringer Zeitung

Stadt: Gera





Diese Pressemitteilung wurde bisher 115 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung