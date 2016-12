Lausitzer Rundschau: Fakten statt Gerüchte



Zu Ausländerkriminalität und Kriminalität gegen Ausländer

(ots) - Flüchtling ermordet deutsches Mädchen, Flüchtling

zündet Bombe. Das sind Nachrichten wie gemacht für jene, die sagen

wollen: Wir haben es ja immer gewusst. Es gibt aber auch die

Nachricht: Deutscher ermordet Ausländer. Deutscher zündet Bombe.

Gerade eben kommt so eine aus Dresden. Was beweist die? Wer sich

nicht verrückt machen lassen will oder nicht komplett ideologisch

verbohrt ist, sollte sich die Fakten anschauen. Auch in der

"postfaktischen" Zeit. Die Kriminalität von Flüchtlingen, von solchen

aus Kriegsgebieten zumal, ist ausweislich der jüngsten Statistiken

niedriger als die von Deutschen. Meist sind es Delikte, die mit ihrem

Leben in Sammelunterkünften zu tun haben. Sexualstraftaten wie der

Freiburger Fall sind absolute Ausnahmefälle und nur mit der Psyche

des Täters zu erklären. Terrorangriffe sind sowieso eine gesonderte

Kategorie. Was nicht so sehr Freiburg, wohl aber Köln deutlich

gemacht hat, ist aber die Verwahrlosung und Machokultur mancher

junger Männer unter den Flüchtlingen und Migranten, ihr mangelnder

Respekt vor Frauen und vor dem hiesigen Wertesystem. Das ist ein

wirkliches Thema, und dem muss die Gesellschaft ohne falsche

politische Korrektheit entschlossen entgegentreten. Ebenso ein Thema

ist die Zunahme organisierter Kriminalität von Banden aus Osteuropa.

Sie hat mit Flüchtlingen jedoch nichts zu tun, sondern mit offenen

EU-Grenzen. Im Moment sind die rechtsextremen deutschen Gegner der

Flüchtlinge das größere und weit gefährlichere Kriminalitätsproblem.

Denn hier geschehen die Straftaten aus purem Hass und zum Teil mit

kühler Absicht. Ein Anschlag auf eine Moschee wie in Dresden soll die

Muslime provozieren, das abgefackelte Asylantenheim in Nauen - eine

nagelneue Turnhalle - den Widerstand der lokalen Bevölkerung

demonstrieren. In beiden Fällen waren die mutmaßlichen Täter

Aktivisten rechter Gruppen, die öffentlich gegen die Zuwanderer und



die von ihnen angeblich ausgehenden Gefahren hetzten. Fakt ist: Es

gibt nur sehr wenige ermordete Opfer von Sexualstraftätern in jedem

Jahr, und ganz selten ist ein Ausländer der Täter. Was es aber seit

der Wende tatsächlich gibt, sind mehr als 150 von Rechtsextremen

erschlagene, erschossene, verbrannte Ausländer, die Opfer des NSU

eingeschlossen. Jede Straftat ist eine zu viel, und jede gehört

verfolgt. Staat und Gesellschaft müssen aufmerksam sein, in Köln wie

in Dresden, bei Rechten, bei Linken, bei Flüchtlingen, bei

Einheimischen. Aber wer eine andere Flüchtlingspolitik will, was

legitim ist, soll sich dafür politische Gründe überlegen. Und nicht

erfundene, nicht solche, die nur ein Gerücht sind, wie im Berliner

Fall "Lisa", und erst recht keine, die er mit Gewalt selbst erst

schafft. Oder ist die Argumentation von Pegida und Co. so schwach?







