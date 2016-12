Neue Westfälische (Bielefeld): Bericht der Anti-Doping-Agentur

Russland muss raus

Andreas Kornes

(ots) - Es gibt zwei Möglichkeiten, unerkannt zu dopen.

Entweder, man nimmt exklusive Mittelchen, die (noch) nicht

nachweisbar sind. Chinesische Labore beispielsweise bieten

Designerdrogen an, die unauffindbar sind. Diese Version ist

kostspielig und deshalb nicht für die breite Masse geeignet. Oder man

ist Teil eines systemischen Dopings. Das verteilt die Kosten auf

viele Schultern. Im Radsport war das vor einigen Jahren in kleinerem

Stil zu beobachten, als komplette Teams gemeinschaftlich betrogen.

Noch besser ist es aber, quasi der Optimalfall, wenn ein freundlicher

Geheimdienstmitarbeiter dabei behilflich ist, positive Proben

unauffällig verschwinden zu lassen. Der Sportler kann auf Bewährtes

und Billiges zurückgreifen, denn er muss sich keine Sorgen machen.

Selbst wenn der Kontrolleur klingelt - kein Problem. Die Urinprobe

wird auf dem Weg in ein unabhängiges Labor verschwinden oder gegen

eine saubere getauscht. Die Gefahr, erwischt zu werden, ist gleich

Null. Je größer das System wird, desto größer die Gefahr, dass etwas

durchsickert. Irgendwann bröckelt jede Mauer des Schweigens. So war

es in Russland. Es begann mit der Aussage eines Insiders und mündet

jetzt in den vielleicht größten Dopingskandal aller Zeiten. Mehr als

1.000 Sportler sollen Teil eines professionellen Systems gewesen

sein. Von ganz oben geschützt und unterstützt. Diese Zahl, dieser

ganze Vorgang ist so unfassbar, dass es nur eine Konsequenz geben

kann: Russland hat so lange bei internationalen Sportereignissen

nichts zu suchen, bis es ernsthaft am Kampf gegen Doping teilnimmt.

Dass es niemals eine hundertprozentige Sicherheit geben kann, ist

klar. Aber dass der Betrug staatlich organisiert wird, ist nicht

hinnehmbar. Diese Forderung hatte es schon nach dem ersten Teil des

McLaren-Reports gegeben. Der erschien drei Wochen vor den

Sommerspielen in Rio, und das Internationale Olympische Komitee



drückte sich um harte Konsequenzen. Stattdessen schob es die

Entscheidung an die Verbände ab. So einfach darf es sich das IOC nun

nicht machen. Jetzt muss ein klares Signal her. Natürlich besteht bei

einem Komplettausschluss die (offenbar minimale) Gefahr, dass es auch

saubere Athleten trifft. Viel größer ist allerdings die

Wahrscheinlichkeit, dass es saubere Athleten anderer Nationen trifft,

die dem hungrigen Bären mit Wattebällchen bewaffnet entgegentreten

müssen.







Datum: 09.12.2016 - 20:10

Neue Westfälische (Bielefeld)

