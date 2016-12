Mittelbayerische Zeitung: Eine treffende Wahl / Kommentar zum Wort des Jahres

(ots) - Das Wort des Jahres klingt wie die perfekte

Zusammenfassung allen populistischen Unheils von Brexit über Pegida

bis Trump: postfaktisch. Es ist das ideale Schlagwort für irrationale

Erscheinungen, die in Filterblasen wachsen, sich durch

Kurzmitteilungen und Internetkommentare nähren, schließlich allen

Fakten entwachsen und sich selbst neue Realitäten schaffen.

Allerdings verführt auch das Wort "postfaktisch" selbst zu

vorschnellen Schlüssen. Denn der Vormarsch der "gefühlten Wahrheit"

ist nicht allein das Ergebnis von Ignoranz existierender Fakten,

sondern ist zu mindestens eben so großen Teilen eine Reaktion auf

reale Tatsachen: auf Not und Elend in Krieg- und Krisenländern, deren

Auswirkungen bis in die Wohlstandsländer spürbar sind. Auf die

Schwierigkeiten der EU, Finanz-, Banken- und Flüchtlingskrise

angemessen zu begegnen. Auf einen gesellschaftlichen Wandel, der

tradierte Arbeitsnormen und Lebensweisen in Frage stellt. Populisten

haben zu allen Zeiten simple Antworten auf komplexe Probleme geboten.

Dass sie sich auch dank moderner Medien heute leichter durchsetzen

können, bedeutet allerdings nicht, dass Fakten gar keine Rolle mehr

spielen. Denn früher oder später werden auch sie sich daran messen

lassen müssen, ob sie die real existierenden Probleme lösen können.

Oder neue schaffen.







