Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Thema Amalgam

(ots) - Dass sich die Brüsseler EU-Kommission als

Amalgam-Killer betätigen will, mag befremden, hat aber seinen Sinn.

Die meist verwendete Zahnfüllung muss man ersetzen. Daran gibt es

keine Zweifel. Doch dann muss auch die Frage beantwortet werden,

welcher annähernd gleichwertige Stoff künftig von den Krankenkassen

als Regelleistung bezahlt wird.



Dass höherwertige Alternativen zur Verfügung stehen, gilt als

unstrittig. Aber es ist nicht die breite Mehrheit, die sich

entsprechende Füllungen leisten kann. Also wird man Geld in die Hand

nehmen müssen, nicht nur um anderes Material für Reparaturen allen

zugänglich zu machen, sondern auch, um die Prophylaxe auszuweiten,

damit der Bohrer überflüssig wird.



An dem Versuch der EU-Kommission, in der Zahnmedizin neue Wege zu

gehen, sollten sich deshalb alle beteiligen: Zahnärzte, Krankenkassen

und der Gesetzgeber.







