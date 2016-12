Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Wort des Jahres

(ots) - Die Österreicher haben Humor. Ihr Wort des

Jahres ist 51 Buchstaben lang:

Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung. Im Unterschied

zum deutschen Wort des Jahres, das von der Gesellschaft für deutsche

Sprache bestimmt wird, orientierte sich die Jury im Nachbarland an

einer Online-Abstimmung.



Da geht es bei uns wissenschaftlicher, pädagogischer und

didaktischer zu. Denn der ausgesuchte Begriff soll von

gesellschaftlicher und politischer Relevanz sein. Und das ist

»postfaktisch« absolut.



Das Kunstwort geht auf das englische »post truth« (nach der

Wahrheit) zurück. Und wie es bei Übersetzungen oder Übertragungen von

einer Sprache in die andere oft so ist: Fakten sind nicht

gleichbedeutend mit Wahrheit.



Unter »postfaktisch« fällt so ziemlich alles, was die

Glaubwürdigkeitskrise ausdrückt. Keine Frage: Wenn Fakten nicht mehr

zählen, ist die Demokratie gefährdet. Aber: Was sind Fakten, und sind

diese überhaupt gesichert?



Die Brexit-Kampagne des britischen Populisten Nigel Farage

basierte auf dem Slogan »Schluss mit 350 Millionen Pfund pro Woche

für die EU: Lieber das britische Gesundheitssystem unterstützen«. Die

Summe stimmte hinten und vorne nicht, aber sie verfing und erzeugte

eine Anti-Europa-Stimmung. Auch wegen dieser Lüge - und nichts

anderes ist die vorsätzliche Verbreitung falscher Zahlen - haben sich

die Briten mehrheitlich für den Austritt aus der Europäischen Union

entschieden.



Viele Leute glauben Politikern und Medien nicht mehr. Dafür ist

eine Ursache, dass in der Flüchtlingskrise die Zahlen oft nicht

stimmten. Vor einem Jahr hatte die Öffentlichkeit die Wahl zwischen

70 Prozent Ärzten und 70 Prozent Analphabeten unter den Flüchtlingen.



Und wenn Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sich in

Berlin vor die Fernsehkameras stellt und die hochoffizielle



Flüchtlingszahl für 2015 auf 890000 beziffert - wird das von allen

geglaubt? Oder anders gefragt: Geht diese Zahl noch als Faktum durch?

Oder sind wir schon so weit, dass Bürger dem Staat, seiner Regierung

und seinen Behörden zutrauen, Zahlen unter einem Schwellenwert zu

halten, wie Preise im Supermarkt? Wer das glaubt, der glaubt auch

nicht die BAMF-Zahlen von 491000 noch unbearbeiteten Asylanträgen.

Als Attribut trifft »postfaktisch« nicht nur auf rechtspopulistische

Parteien zu. Wenn es um Altersarmut geht, lassen auch

Linkspopulisten gerne mal Fakten weg.



Das Wort des Jahres 2016 ist eine gute Wahl, weil der Begriff für

eine Entwicklung steht, die uns ganz sicher weiter beschäftigen wird.

Fakt ist: Das ist keine schöne Aussicht.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.12.2016 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1434819

Anzahl Zeichen: 3157

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung