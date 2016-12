Weser-Kurier:Über die Zahngesundheit von Erstklässlern schreibt Sabine Doll:

(ots) - Armut macht krank - dieser Satz ist so plakativ wie

wahr. Wo es an Einkommen, Bildung und Perspektiven fehlt, ist

Krankheit ein häufiger Begleiter. Das belegen diverse Studien. Umso

erschreckender, wenn sich der Zusammenhang von Sozialstatus und

Gesundheit bereits bei Kindern bemerkbar macht, wie der aktuelle

Bericht des Bremer Gesundheitsamtes zur Zahngesundheit von

Erstklässlern zeigt. Fast ein Drittel der Kinder hat bereits ein

behandlungsbedürftiges Gebiss. Der Großteil von ihnen kommt aus

sogenannten sozial benachteiligten Stadtteilen. Eltern sind dafür

zuständig, auf die Gesundheit ihrer Kinder zu achten. Aber manchmal

reicht das nicht. Dann sind der Staat und die Solidargemeinschaft

gefordert, Kindern die gleichen Chancen zu geben - und Eltern in die

Lage zu versetzen, ihre Aufgabe wahrzunehmen. Zum Beispiel durch mehr

Präventionsangebote in Kitas und Schulen, durch Elternabende und

mehrsprachige Angebote. Durch eine Präventionskette, die bereits bei

der Schwangerschaft ansetzt. Die Autoren der Studie haben viele sehr

gute Vorschläge geliefert. Allerdings kosten sie auch Geld. Aber das

sollte keine Frage sein.







