Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar:

Wort des Jahres

Erbärmlicher Rückschritt

Jörg Rinne

(ots) - Sperrig ist es, das Wort des Jahres. Eher ein

Unwort: "postfaktisch". Ein Kunstbegriff, der sich an das englische

"Post Truth" anlehnt - übersetzt in etwa "Jenseits der Wahrheit".

Gemeint ist, dass die Fakten und Tatsachen in öffentlichen

Diskussionen zunehmend unwichtiger werden. An die Stelle der

tatsächlichen Wahrheit treten Emotionen und das Aussprechen

"gefühlter Wahrheiten". Laut Mitteilung der Gesellschaft für deutsche

Sprache sind immer größere Bevölkerungsschichten in ihrem Widerwillen

gegen "die da oben" bereit, Tatsachen zu ignorieren und sogar

offensichtliche Lügen zu akzeptieren. Wie bitte? Wir machen uns die

Welt - widdewidde - wie sie uns gefällt? Was der kleine Freigeist

Pippi Langstrumpf spielerisch in die Literaturwelt gesungen hat, soll

das Ergebnis unserer ach so hochgelobten Informationswelt im 21.

Jahrhundert sein? Ein erbärmlicher Rückschritt. Selbstverliebtheit

und Arroganz sprechen aus dieser Haltung. Soziale Netzwerke verkommen

zu Echokammern - das wäre übrigens auch ein schönes Wort des Jahres

gewesen. Wie wenig Aufwand wollen wir eigentlich noch betreiben, uns

mit den Problemen und Herausforderungen dieser Zeitenwende zu

befassen? Die Wahrheit spricht oft eine schmerzhafte Sprache - gerade

auch über die klassischen Medien. Und doch müssen wir sie für eine

bessere Welt ertragen. Übrigens: Auch in Österreich wurde das Wort

des Jahres gewählt. 51 Buchstaben ergeben

"Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung". Das ist Fakt!







