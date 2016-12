Weser-Kurier:Über den Dopingskandal im russischen Sport schreibt Jörg Niemeyer

(ots) - Während in Deutschland die Diskussion läuft, wie

die Nation mit gezielter finanzieller Unterstützung ihrer Sportler

mehr olympische Medaillen gewinnen kann - Stichwort:

Leistungssportreform -, verdeutlicht der zweite Teil des

McLaren-Reports, wie wenig Aussagekraft ein Medaillenspiegel hat.

Denn nach allem, was bislang aufgedeckt worden ist, haben die Russen

viele Erfolge in der jüngeren Zeit durch systematischen Betrug

errungen. Das Schlimmste daran: Staatliche Einrichtungen waren

offensichtlich Bestandteil dieses gigantischen Systems mit mehr als

1000 verdächtigten Athleten. Teil eines anderen russischen Systems

scheint zu sein, jegliche Vorwürfe einfach abzustreiten. Ob im

militärischen Konflikt in Syrien oder beim Doping: Russland fühlt

sich vom Westen zu Unrecht verfolgt und verlangt Beweise. Gibt es

welche, zweifelt das Land deren Echtheit an. Oder betrachtet

Kronzeugen wie den ehemaligen obersten russischen Sport- und

Dopingfunktionär Grigori Rodschenkow, der in den USA ausgesagt hat,

oder die Leichtathletin Julia Stepanowa als Überläufer und Lügner. Es

ist nicht zu erwarten, dass das große Russland unter Druck klein

beigeben wird.







