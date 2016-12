Badische Zeitung: Wort der Jahres / Auf den Punkt getroffen

Kommentar von Bettina Schulte

(ots) - Populisten bedienen sich gern postfaktischer

Strategien: Über Gefühle lässt sich schwerlich diskutieren. Man kann

sie nur verstärken. Die Gesellschaft für Deutsche Sprache hätte kein

besseres Wort des Jahres finden können. In Zeiten, in denen in

sozialen Netzwerken die abstrusesten Verdächtigungen und die übelsten

Beschimpfungen Andersdenkender kursieren, ist "postfaktisch" eine

Punktlandung. http://mehr.bz/khs287t







Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.forum(at)badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Badische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.12.2016 - 22:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1434825

Anzahl Zeichen: 767

Kontakt-Informationen:

Firma: Badische Zeitung

Stadt: Freiburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 145 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung