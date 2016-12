Deutscher Mittelstand Media Award 2016 verliehen / Ohoven würdigt Preisträger Stefan Aust als herausragenden Journalisten und erfolgreichen mittelständischen Unternehmer

(ots) -



Sperrfrist: 09.12.2016 23:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) hat heute den

Deutschen Mittelstand Media Award 2016 auf einer festlichen Gala in

Berlin verliehen. Der Preis ging an Stefan Aust, Herausgeber der

Tageszeitung "Die Welt" und langjähriger Chefredakteur des

Nachrichtenmagazins "Der Spiegel."



In seiner Laudatio würdigte Mittelstandspräsident Mario Ohoven die

herausragende journalistische Arbeit des Preisträgers. "Mit Stefan

Aust ehren wir nicht nur einen engagierten Spitzenjournalisten mit

Meriten in allen Medienbereichen, sondern zugleich einen

erfolgreichen mittelständischen Unternehmer. Stefan Aust ist der

perfekte Preisträger für den Deutschen Mittelstand Media Award."



Mit dem Deutschen Mittelstand Media Award zeichnet der BVMW

jährlich einen Journalisten aus, der crossmedial in den Bereichen

Print, Radio, TV, Online und Social Media arbeitet und in seinen

Beiträgen den Leistungen und der Bedeutung des unternehmerischen

Mittelstands für Deutschland in besonderer Weise gerecht wird. Der

Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.



Aus der Vielzahl preiswürdiger Kandidatinnen und Kandidaten, die

von mittelständischen Unternehmern aus ganz Deutschland nominiert

wurden, hat die prominent besetzte Jury in diesem Jahr Stefan Aust

als Preisträger gewählt. Der Jury für den Deutschen Mittelstand Media

Award unter Vorsitz von Kulturstaatsminister a.D. Prof. Dr. h.c.

Bernd Neumann gehören an:



- Stefan Baron (langjähriger Chefredakteur WirtschaftsWoche;

Ex-Kommunikationschef Deutsche Bank weltweit)

- Klaus Bresser (Chefredakteur a.D. ZDF)

- Hans Demmel (Geschäftsführer n-tv)

- Prof. Dr. Jo Groebel (Medienexperte, stellv. Jury-Vorsitzender)



- Manfred Hart (Chefredakteur Digitalprojekte BILD)

- Dr. Michael Inacker (stellv. Chefredakteur a.D. Handelsblatt)

- Helmut Markwort (Herausgeber FOCUS)

- Tatjana Ohm (Chefmoderatorin WELT N24)

- Mario Ohoven (Präsident BVMW; Präsident European Entrepreneurs)

- Dr. Sarah Tacke (stellv. Leiterin Redaktion Recht und Justiz ZDF)

- Prof. Dr. Helmut Thoma (RTL-Gründer, Medienmanager).







Pressekontakt:

BVMW Pressesprecher

Eberhard Vogt

Tel.: 030 53320620

Mail: presse(at)bvmw.de



Original-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

BVMW

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.12.2016 - 23:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1434829

Anzahl Zeichen: 2713

Kontakt-Informationen:

Firma: BVMW

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 136 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung