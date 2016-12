Weihnachtsaktion: Das sichere Geschenk - GriP AntiRutsch Badezimmer

GriP AntiRutsch® ist seinen Nutzern meist unbekannt. Die GriP Safety Coatings ist mit diesem Produkt verantwortlich für die Anti-Rutsch Beschichtungen der großen Marken Wannenherstellern im In- und Ausland. Nun hat der Hersteller ein Weihnachtsangebot für den privaten Abnehmer auf den DIY Markt gebracht.

Das DIY GriP AntiRutsch Set in der Weihnachtsaktion.

(firmenpresse) - Ob es in diesem Jahr wieder mal richtig Winter wird? So mit Schnee und Eis? So mit Aus-rutschen und auf die Nase fliegen? Wir wünschen es Ihnen nicht. Vor allem nicht bei Ihnen zu Hause, in Ihrer Dusche oder Wanne. Dafür sorgt GriP AntiRutsch® mit einem besonderen Angebot: GriP AntiRutsch® im Weihnachts-Set zum besonderen Preis.



Das sichere Geschenk

Sie suchen das „sichere Geschenk“. Eines das sicher für Freude sorgt und auch noch Sicherheit schenkt? Speziell zu Weihnachten bietet GriP ein besonders Geschenk-Set an. Das Set GriP AntiRutsch® Badezimmer zum Preis von 89 € statt 109,90 €. Und als besonderen Service liegt jedem Set eine hochwertige Geschenkkarte bei. Schenken Sie Sicherheit. Mit GriP AntiRutsch®.







https://www.grip-lifesaver.com



GriP AntiRutsch® wurde Mitte der neunziger Jahre entwickelt und hat sich seitdem zur weltweit meist verwendeten Anti-Rutsch Beschichtung entwickelt. Führende Badhersteller bringen GriP AntiRutsch® auf Ihren Produkten auf. Weltbekannte Hotelketten verwenden GriP AntiRutsch® in ihren Bädern und Duschen.

Seit 2013 produziert der Hersteller seine Produkte ausschließlich in der Schweiz. Er hat seinen Sitz in Rotkreuz im Kanton Zug.



Weitere Informationen finden Sie in der Unternehmensbroschüre

http://www.grip-antirutsch.com/pdf/Grip-AntiRutsch-Broschuere2015-de-en.pdf

GriP Safety Coatings AG

GriP Safety Coatings AG

Industriestrasse 13 . CH-6343 Rotkreuz

Tel.: 00 41 (0) 41 726 20 80

Fax.: 00 41 (0) 41 726 20 81

http://www.grip-antirutsch.com

Firma: GriP Safety Coatings AG

Ansprechpartner: S.B. Ludwig

Stadt: Rotkreuz CH

Telefon: 00 41 (0) 41 726 20 80



Kommentare zur Pressemitteilung