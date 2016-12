Guangzhou Award fördert Kollaboration

(ots) - Der 3. Internationale Preis

für urbane Innovation Guangzhou (der Guangzhou Award) und die

Internationale Konferenz für urbane Innovation Guangzhou 2016,

gemeinsam von der Gesellschaft des Chinesischen Volkes für

Freundschaft mit dem Ausland (CPAFFC), der Organisation "Vereinigte

Städte und lokale Gebietskörperschaften" (UCLG), dem Weltverband der

großen Metropolen (Metropolis) und der kommunalen Regierung von

Guangzhou ausgerichtet, fand vom 5.-8. Dezember in Guangzhou statt.

Die Veranstaltungsreihe wurde zusammen mit dem parallel

ausgerichteten Internationalen Innovationsfestival Guangzhou als One

Award, One Conference and One Festival abgekürzt.



Das Motto der diesjährigen Konferenz lautete "Globale Weisheit für

lokale Lösungen", und die Veranstaltungsreihe wurde von etwa 800

Gästen besucht.



Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung werden die

fünf besten urbanen Innovationsprojekte auf der ganzen Welt prämiert.

Sie dient dem Erfahrungsaustausch zum Thema urbane Innovation. Die

Teilnehmer können von erfolgreichen Fallbeispielen lernen und sich

über wissenschaftliche Ideen informieren, um die nachhaltige

Entwicklung voranzutreiben.



"Der Internationale Preis für urbane Innovation Guangzhou sendet

ein starkes positives Signal", sagte Parks Tau, Präsident des

Mitveranstalters "Vereinigte Städte und lokale

Gebietskörperschaften".



Aus insgesamt 301 von 171 Städten eingereichten

Innovationsprojekten wurden die folgenden Preisträger ausgewählt:

Songpa-gu in Südkorea, Qalyubia in Ägypten, Kopenhagen in Dänemark,

Boston in den USA und La Paz in Bolivien.



Mit der Veranstaltung soll der Dialog zwischen Städten und Ländern

gefördert werden. Lokale Regierungen können sich Anregungen durch

Fallbeispiele holen, und gemeinsam wird nach Lösungen für weltweit



drängende Fragen wie Klimawandel, Armut und Geschlechterungleichheit

gesucht.



"In der Vergangenheit war man der Meinung, dass die nationale

Regierung den Wandel herbeiführen kann. Heute haben wir erkannt, dass

es auf Dialog zwischen nationalen und lokalen Regierungen ankommt, um

Veränderung zu bewirken", sagte Beate Weber-Schuerholz,

stellvertretende Vorsitzende der Guangzhou Award Jury und früherer

Oberbürgermeisterin der Stadt Heidelberg.



Ma Peihua, zweiter Vorsitzender der Politischen

Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes, nahm an der

Veranstaltung teil. Er lobte den Guangzhou Award in höchsten Tönen

und stellte den großen Einfluss der Veranstaltung heraus.



"Diese Veranstaltung hat die Weisheit der Welt an einem Ort

zusammengebracht und wird unserer Provinz dabei helfen, die

innovationsgestützte Entwicklungsstrategie besser umzusetzen und

Guangdong in ein chinesisches Innovationszentrum zu verwandeln",

sagte He Zhongyou, stellvertretender Gouverneur von Guangdong.



"Wir arbeiten intensiv daran, aus Guangzhou eine vernetzte Stadt

zu machen und sie als Knotenpunkt zu positionieren. Durch Bündelung

der globalen Innovationsressourcen und -elemente wollen wir ein

ausgeklügeltes, offenes Wirtschaftssystem schaffen", sagte Wen

Guohui, Bürgermeister von Guangzhou und stellvertretender Präsident

von UCLG und Metropolis.







