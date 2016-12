Autorundreisen auf dem Wild Atlantic Way

Schnieder Reisen nimmt neue Autorundreisen durch Irland ins Programm

Schnieder Reisen: Ein umfangreiches Irland Programm 2017

(firmenpresse) - Für 2017 hat der Hamburger Reiseveranstalter und Nordeuropa-Spezialist Schnieder Reisen weitere neue Reiseideen für die Grüne Insel ins Angebot genommen, darunter einige Autorundreisen, die der Küstenroute auf dem "Wild Atlantic Way" folgen. Auch eine Autorundreise, bei der die Urlauber bei einer Fahrt im Oldtimer die irische Landschaft erkunden und stilecht in Schlosshotels oder Farmhouses nächtigen, wird wieder angeboten.

Der Wild Atlantic Way in Irland ist mit etwa 2.600 Kilometern eine der längsten Küstenstraßen überhaupt. Er ist geprägt von einer schroffen Küstenlinie, Klippen, urigen Fischerdörfern und frühchristlichen Monumenten. Erst 2014 wurde die Küstenroute offiziell eröffnet und entsprechend beschildert.

Für 2017 finden sich drei Autorundreisen entlang des Wild Atlantic Way in Irland im Angebot des Hamburger Reiseveranstalters Schnieder Reisen. Die Touren widmen sich als 10-tägige Autorundreisen entweder der Nord- oder der Südetappe (jeweils ab 969 Euro), es gibt aber auch eine 15-tägige Reisevariante, die dem Wild Atlantic Way komplett von Kinsale im Süden bis Malin Head im Norden von Irland folgt (ab 1279 Euro). Bei allen drei Autorundreisen sind der Flug, der Mietwagen und die Unterkünfte im Preis enthalten.

Auch neu bei Schnieder Reisen ist eine Oldtimer-Tour, bei der in Schlosshotels oder historischen Farmhouses genächtigt wird. Bei der stilvollen Autorundreise "Leben wie ein Lord" können die Urlauber die Authentizität der Unterkünfte genießen. Die 8-tägige Autorundreise ziert schon seit letztem Jahr das Programm des Nordeuropa-Spezialisten, doch die klassischen Fahrzeuge sind 2015 neu ins Programm genommen worden: In einem MGB Roadster von 1970 geht es durch die wildromantische Landschaft von Connemara oder entlang der Dingle-Halbinsel. Neben dem 1970er MGB Roadster können gegen Aufpreis auch ein Ford Zodiac von 1960, ein 1973er Triumph TR6, ein 1970er Jaguar E-Type oder ein DeLorean DMC-12 von 1981 bereitgestellt werden. Die Reise kostet ab 1439 Euro inklusive Flug, Unterkunft in Farmhouses (Bed&Breakfast) und die Wagenmiete für den MGB Roadster. Bei Unterkunft in Schlosshotels beträgt der Reisepreis ab 1829 Euro. Die Irland-Autorundreisen werden in einem eigenen Irland-Katalog präsentiert.



Der Hamburger Reiseveranstalter Schnieder Reisen hat sich seit der Gründung 1922 zu einem ausgewiesenen Nordeuropa-Spezialisten entwickelt. Bereits seit den frühen 1990er-Jahren führt der Veranstalter Reisen nach Estland, Lettland und Litauen durch und war damit einer der Pioniere im Baltikum. Daneben finden sich aber auch Polen, Russland und Kaliningrad, Irland, Großbritannien und Skandinavien im Reiseprogramm. Das Angebot reicht von geführten und individuellen Rundreisen über Auto- und Motorradtouren, Rad- und Wanderreisen, Städtereisen, Schienen- und Flusskreuzfahrten sowie Erholungsurlaub auf der Kurischen Nehrung bis zu Sonderreisen zu den Themen Musik, Literatur oder Architektur. Darüber hinaus können über Schneider Reisen auch Flüge, Fähren, Hotels und Mietwagen gebucht werden.





