GEWINNER DES NEW MUSIC AWARD 2016: KYTES (FOTO)

Kytes holen den New Music Award 2016 nach München. Die Band hat

sich am Freitagabend (9.12.2016) beim Finale in den Probehallen von

Black Box Music in Berlin gegen acht weitere junge Talente aus ganz

Deutschland durchgesetzt. Ihr eingängiger Indie mit poppigen

Elektrospuren überzeugte die Fachjury und das Publikum. Die vier

Jungs von Kytes erhalten den New Music Award, einen der wichtigsten

Preise für junge Musikerinnen und Musiker in Deutschland. Platz zwei

ging an L'aupaire, Platz drei an Giant Rooks.



"Unglaublich. Wir sind sprachlos und müssen jetzt erst mal ein

wenig runterkommen. Morgen erst werden wir das richtig checken. Aber

versprochen, wir bleiben, wie wir sind!", sagten Kytes direkt nach

der Preisübergabe.



Im Finale standen neben Kytes auch Ansa Sauermann aus Dresden,

Chefboss aus Hamburg, Giant Rooks aus Hamm, L'aupaire aus Gießen,

Phaenotypen aus Worpswede bei Bremen, Teesy aus Berlin, Tiavo aus

Saarbrücken und Van Holzen aus Ulm.



Die Jury: "Eins vorneweg: Für jeden einzelnen Nominierten ist es

ein Riesenerfolg in der finalen Auswahl zu sein. Wir fanden alle Band

herausragend. Kytes haben uns durch ihre sehr eigenen, souverän

gespielten Songs und ihren starken Auftritt überzeugt. Begeistert

waren wir zudem vom Sänger Michael Spieler - große Ausstrahlung,

große Lässigkeit." Zur Jury gehörten der Rapper Prinz Pi, die

Musikmanagerin Shija Cherian sowie Steffi Schäfer (DASDING/ SWR),

Andreas Zagelow (SPUTNIK/ MDR) und Andy Barsekow (Puls/ BR) als

Vertreter der jungen Radioprogramme.



Die Verleihung des New Music Award 2016 haben über 700 Besucher

live erlebt. Die Rapperin Lumaara und Chris Guse von Fritz vom rbb

moderierten das Finale.



Der New Music Award ist eine Gemeinschaftsproduktion von Bremen

Vier (Radio Bremen), DASDING (SWR), 1LIVE (WDR), Fritz (rbb), MDR



SPUTNIK, N-JOY (NDR), PULS (BR), 103.7 UNSERDING (SR) sowie YOU FM

(hr). In diesem Jahr wurde er zum neunten Mal verliehen und von Fritz

vom rbb federführend realisiert.



Die Gewinner des New Music Award in den vergangenen Jahren waren

Kraftklub aus Chemnitz, Exclusive aus München, Bonaparte und Lary,

beide aus Berlin, Tonbandgerät aus Hamburg, Antilopen Gang aus

Düsseldorf und Aachen, Captain Capa aus Bad Frankenhausen sowie OK

Kid (ehemals Jona:S) aus Gießen. Sie bespielen inzwischen erfolgreich

große Hallen und Festivals in Deutschland.



Der New Music Award 2016 im Fernsehen: ONE zeigt die Höhepunkte

des diesjährigen Abends am Mittwoch, 14. Dezember, ab 21.30 Uhr. Im

BR Fernsehen ist am Donnerstag, 22. Dezember ab 00.15 Uhr ein

"Startrampe Spezial" über den New Music Award zu sehen.



Weitere Informationen gibt es unter newmusicaward.de sowie auf den

Webseiten der beteiligten Radioprogramme.



Aktuelle Pressefotos unter ard-foto.de und newmusicaward.de.







