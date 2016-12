Geld anlegen in Niedrigzinszeiten

Auch im Umfeld niedriger Zinsen können Anleger Rendite erzielen

Geld kann sicher angelegt werden. (Bildquelle:©lassedesignen - Fotolia.com)

(firmenpresse) - Was tun, in Zeiten, in denen es auf klassische Geldanlagen wie Bundesanleihen, das gute alte Sparbuch oder das Tages- bzw. Festgeld kaum noch Zinsen gibt? Was tun, wenn sich die Zinsen für konservative Anleiheformen bedrohlich dem Niveau der Inflationsrate nähern und es somit fast irrational erscheint, das Geld auf die "hohe Kante" zu legen? Die Finanzexperten um Dr. Claus Huber vom unabhängigen Anlageportal DeinAnlageberater.de raten dazu, besonders bei niedrigen Zinsen auf eine ausgewogene Beimischung alternativer Anlageklassen zu achten, damit eine attraktive Renditechance erreicht werden kann.

Beim Geld anlegen auf die richtige Streuung achten

Das Portal DeinAnlageberater.de setzt bei der Geldanlage auf Exchange Trades Funds (ETF). Die Prinzipien dabei: Diversifikation, Investitionen in unterschiedliche Assets, Verfügbarkeit bzw. Liquidität und Seriosität. "Eine breite Streuung ist genauso wichtig wie die Anlage in unterschiedlichen Wirtschaftsgütern", berichtet Dr. Claus Huber. Mit eingeschlossen sind dabei sowohl Anleihen als auch Rohstoffe, Währungen oder Immobilien. Auch letztere erreicht man über ETFs, die in Immobilienaktien investieren. "Jeder Anleger hat seine eigenen Bedürfnisse. Wir erstellen daraus eine individuelle Anlageempfehlung basierend auf ETF. Durch den konsequenten Einsatz neuer Medien, wie z.B. eines Robo-Advisors, kann der Anleger seine Kosten gegenüber einer vergleichbaren Anlage bei Banken um bis zu 80% senken", verrät Dr. Huber.

DEINAnlageberater.de: Trotz unruhiger Börsenzeiten Geld sicher anlegen

Vorhersagen über Kursentwicklungen an der Börse schaffen nach Einschätzung von Dr. Claus Huber für den Anleger keinen Mehrwert. Niemand könne mit Sicherheit sagen, wie sich kurzfristig der Kurs einer Aktie entwickelt. Beispiel VW - die Turbulenzen beim Automobilhersteller aus Wolfsburg spiegeln sich in den massiven Sprüngen am Aktienmarkt wider, schwierig dabei, den richtigen Zeitpunkt zum Ein- oder Ausstieg ins Börsengeschäft zu finden, unabwägbar die weitere Kursentwicklung. Demgegenüber sind breit gestreute Anlageempfehlungen auf ETF-Basis, wie sie DeinAnlageberater.de anbietet, Teil einer passiven Anlagestrategie. Langfristige Renditemöglichkeiten stehen einem angemessenen Risiko gegenüber - unabhängig von Kursentwicklungen und Niedrigzinsen.





Professionell, günstig, flexibel sowie individuell, das ist DEINAnlageberater.de. Geldanlagen werden auf den Kunden individuell und günstig zugeschnitten. Jeder Kunde erhält eine individuelle Empfehlung für seine Geldanlagen.

