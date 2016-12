Aktives Reiseerlebnis in Masuren

Schnieder Reisen bietet geführte und individuelle Radreisen durch Polen an

Schnieder Reisen: Geführte und individuelle Radreisen in Nord- und Osteuropa

(firmenpresse) - Der Hamburger Reiseveranstalter Schnieder Reisen führt auch 2017 in seinem Programm wieder zahlreiche Radreisen durch Polen. Das Angebot reicht von geführten Touren mit Reiseleiter und Gepäcktransport bis zu individuellen Reisen. Polen ist mit der Mischung aus malerischer Landschaft und geschichtsträchtigen Orten ein abwechslungsreiches Radreise-Ziel.

Besonders die masurische Seenplatte ist ein beliebtes Terrain für Aktivurlaub.

Der Hamburger Reiseveranstalter Schnieder Reisen, Spezialist für Nord- und Osteuropa, führt seit vielen Jahren Radreisen nach Polen und vor allem Masuren im Programm. Masuren steht für unberührte Landschaften: tiefe Wälder, einsame Seen, Flüsse, Wiesen und Sümpfe. Darin eingebettet liegen historisch und kulturell bedeutende Orte wie Lötzen (Gizycko) mit der Feste Boyen, Heiligelinde (Swieta Lipka) mit der barocken Wallfahrtskirche oder die Ruinen des Lehndorff-Palasts in Steinort (Sztynort).

Einige der Polen-Radreisen von Schnieder Reisen werden als geführte Gruppenreise angeboten. Andere als individuelle Touren ab zwei Teilnehmern, die dennoch häufig den Gepäcktransport umfassen, sodass der Urlauber "unbelastet" radeln kann.

Die 8-tägige geführte "Radreise rund um Masuren" etwa widmet sich auf maximal 60 km langen Radetappen, einer Kanutour auf der Krutynia und einer Schiffsfahrt der schönen Natur in Polen. Die Reise kostet ab 1.169 Euro inklusive Übernachtung, Halbpension, Leihfahrrad, Gepäcktransport und deutschsprachiger Reiseleitung. Alternativ ist die Reise als individuelle Tour zum Preis von 468 Euro buchbar - inklusive Unterkunft mit Halbpension und Gepäcktransport.

Die 12-tägige Radreise "Danzig, Ermland und Masuren" schafft eine Verbindung von der Ostsee mit Masuren und führt von Danzig über Marienburg, den Oberländer Kanal und Frauenburg bis nach Lötzen.

Die Tour ist als geführte Radreise buchbar (ab 1.449 Euro inklusive Flug, Unterkunft mit Halbpension, Leihfahrrad, Gepäcktransport und Reiseleitung), oder aber als individuelle Radreise (ab 1229 Euro inklusive Unterkunft, Halbpension, Gepäcktransport). Schifffahrten auf dem Oberländer Kanal und in Masuren sowie eine geführte Besichtigung von Danzig gehören bei beiden Reisevarianten zum festen Programm.



Nähere Informationen sowie Katalogbestellungen bei:

Schnieder Reisen - Cara Tours GmbH

Hellbrookkamp 29

22177 Hamburg

040 - 380 20 60

www.schnieder-reisen.de









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.schniederreisen.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Hamburger Reiseveranstalter Schnieder Reisen hat sich seit der Gründung 1922 zu einem ausgewiesenen Nordeuropa-Spezialisten entwickelt. Bereits seit den frühen 1990er-Jahren führt der Veranstalter Reisen nach Estland, Lettland und Litauen durch und war damit einer der Pioniere im Baltikum. Daneben finden sich aber auch Polen, Russland und Kaliningrad, Irland, Großbritannien und Skandinavien im Reiseprogramm. Das Angebot reicht von geführten und individuellen Rundreisen über Auto- und Motorradtouren, Rad- und Wanderreisen, Städtereisen, Schienen- und Flusskreuzfahrten sowie Erholungsurlaub auf der Kurischen Nehrung bis zu Sonderreisen zu den Themen Musik, Literatur oder Architektur. Darüber hinaus können über Schneider Reisen auch Flüge, Fähren, Hotels und Mietwagen gebucht werden.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Schnieder Reisen - CARA Tours GmbH

Leseranfragen:

Hellbrookkamp 29, 22177 Hamburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 10.12.2016 - 06:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1434844

Anzahl Zeichen: 2734

Kontakt-Informationen:

Firma: Schnieder Reisen - CARA Tours GmbH

Ansprechpartner: Rainer Neumann

Stadt: Hamburg

Telefon: 040 3802060



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.