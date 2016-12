NOZ: NOZ: SPD-Fraktionschef sieht Kanzlerin Merkel "mit dem Rücken an der Wand"

(ots) - SPD-Fraktionschef sieht Kanzlerin Merkel "mit

dem Rücken an der Wand"



Oppermann: Sie hat nach CDU-Parteitag die Notbremse gezogen - "Das

kann man nicht oft machen, wenn man den Vorsitz behalten will"



Osnabrück. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sieht Kanzlerin

Angela Merkel (CDU) nach den Beschlüssen der Union zur

Integrationspolitik "mit dem Rücken an der Wand". Wenn eine

Vorsitzende einen soeben gefassten Beschluss ihres eigenen Parteitags

für falsch und folgenlos erkläre, sei dies "ein einzigartiger

Vorgang", sagte Oppermann der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag).

Merkel habe die Notbremse gezogen. "Das kann man nicht oft machen,

wenn man den Parteivorsitz behalten will", betonte er weiter. Mit

taktischen Manövern wolle die CDU-Basis Konservative und AfD-Wähler

zurückgewinnen. "Neu ist, dass die Christdemokraten dafür in Kauf

nehmen, die Parteichefin zu schwächen", meinte der SPD-Politiker.



Mit knapper Mehrheit hatte der CDU-Parteitag in Essen für eine

Aufhebung des Koalitionskompromisses zur doppelten Staatsbürgerschaft

für Ausländer gestimmt. In Interviews distanzierte sich Merkel kurz

darauf davon. Er sehe daher keine Gefahr für den Fortbestand der

Großen Koalition im Bund, sagte Oppermann. Für die Abschaffung des

Doppelpasses für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern

gäbe es im Bundestag auch keine Mehrheit. "Ich erwarte, dass die

Union zum Koalitionsvertrag steht. Wir haben noch viel zu tun, bevor

im Sommer 2017 der Wahlkampf beginnt", sagte der Vorsitzende der

SPD-Abgeordneten im Bundestag. Die SPD wird nach seinen Worten die

von der CDU geforderten Transitzonen ablehnen, in denen schon vor

Grenzübertritt Flüchtlinge einem Schnellcheck unterzogen werden

sollen. "Wir bleiben beim Nein. Ich halte Transitzonen zum Beispiel

im Niemandsland zwischen Deutschland und Österreich für falsch",



sagte Oppermann. Es seien Einrichtungen, die nicht wirklich helfen

würden. "Zu einer solchen Situation darf es gar nicht mehr kommen,

darum geht es doch", erklärte der SPD-Politiker. Richtig sei, die

Fluchtursachen mit hohem finanziellen Einsatz vor Ort zu bekämpfen,

die EU-Außengrenzen zu sichern, um kriminelle Schlepper

auszuschalten, und die Aufnahme von Flüchtlingen zu ordnen und zu

steuern, indem Kontingente verabredet würden.







