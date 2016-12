NOZ: NOZ: Mehr rechte Straftaten in Niedersachsen

(ots) - Mehr rechte Straftaten in Niedersachsen



Grüne besorgt wegen steigender Zahl an Gewaltdelikten



Osnabrück. Die Zahl rechter Straftaten in Niedersachsen ist in den

ersten neun Monaten dieses Jahres um 13 Prozent im Vergleich zum

Vorjahr gestiegen. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf

eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion hervor, die der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (Samstag) vorliegt. Demnach registrierten die

Sicherheitsbehörden von Januar bis September 2016 landesweit 1273

Straftaten mit möglicherweise rechtem Hintergrund. Im

Vorjahreszeitraum waren 1126. Im Gesamtjahr 2015 registrierte die

Polizei 1615 Straftaten.



Julia Hamburg, Antifaschismus-Sprecherin der

Grünen-Landtagsfraktion, sagte der "NOZ": "Beunruhigend ist besonders

die Zahl der Gewaltdelikte. Wurden im gesamten Jahr 2015 90 politisch

rechtsmotivierte Gewaltdelikte polizeilich erfasst, sind es in den

ersten neun Monaten 2016 schon 87 in Niedersachsen." Es sei davon

auszugehen, dass dieser Trend sich auch im vierten Quartal fortsetzt.







