NOZ: NOZ: Bestsellerautor Peter Wohlleben für Abschaffung der privaten Jagd

Osnabrück. Der Bestsellerautor und Förster Peter Wohlleben hat

sich für die Abschaffung der privaten Jagd ausgesprochen. In einem

Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) sagte

Wohlleben: "Die Jäger wären darüber sicher nicht glücklich. Da würde

es wohl große Widerstände geben. Aber einen Versuch wäre es wert."



Als Vorbild führte Wohlleben den Kanton Genf in der Schweiz an, wo

man schon vor 40 Jahren die private Jagd verboten habe. "Das hat dazu

geführt, dass die meisten Arten über die natürliche Regulierung

hinaus, keinerlei Eingriffe durch den Menschen mehr benötigen",

betonte er. Nur beim Schwarzwild müsse in Ausnahmefällen von Amts

wegen noch geschossen werden.



Gleichzeitig kritisierte Wohlleben die von vielen Jägern

durchgeführten Wildfütterungen im Winter. Auch sie seien ein Eingriff

in die natürliche Regulation der Pflanzenfresser, zu denen unter

anderen Rehe und Hirsche gehörten. "Weil es im Winter kalt ist, ist

der Energiebedarf relativ hoch und gleichzeitig gibt es wenig zu

fressen", sagte der Experte. So würden die Wildbestände gezielt

niedrig gehalten. Die zusätzlichen Fütterungen durch den Menschen

störten diesen natürlichen Kreislauf.







Datum: 10.12.2016 - 07:00

