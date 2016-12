MPU Wolff warnt vor Alkoholfahrten in der Vorweihnachtszeit

Verkehrsteilnehmer sollten deshalb auf Weihnachtsmärkten und Weihnachtsfeiern besonnen bleiben und ihren Alkoholkonsum kontrollieren, rät Thomas Wolff von MPU Wolff

(firmenpresse) - München - Am sichersten ist es, auf Alkohol ganz zu verzichten, wenn man sich hinters Steuer oder den Zweiradlenker setzt. Wer in geselliger Runde bei der Weihnachtsfeier Alkohol trinkt, plant am besten den sicheren Hin- und Heimweg schon im Voraus.



Die Polizei setzt zum Jahresende in vielen Regionen Deutschlands auf verstärkte Kontrollen. Für motorisierte Fahranfänger und Fahrer unter 21 Jahren gilt generell die Null-Promille-Grenze. Für alle anderen Kraftfahrer gilt die 0,5-Promille-Grenze. Ab dieser Alkoholkonzentrationen im Blut ist das Fahren eine Ordnungswidrigkeit und wird mit vier Wochen Fahrverbot und einer Geldbuße von 500 Euro geahndet. Ab 1,1 Promille Blutalkoholkonzentration (BAK) gilt die Fahrt als Straftat und der Führerschein ist mindestens ein Jahr weg.



Der Führerschein kann schon ab 0,3 Promille BAK in Gefahr sein, wenn es zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kommt. (ampnet/nic)

Der gemessene Pro-Kopf Verbrauch in Deutschland von sog. harten Getränken stagniert seit Jahren. So wurden in den Jahren von 2009 bis 2015 jeweils 5,4 Liter Schnaps pro Kopf konsumiert. 1980 sah das noch etwas anders aus, da waren es stolze 8 Liter. In 1960 dagegen waren es lediglich 4,2 Liter harte Getränke.



Egal ob nun Whisky, Cognac, Gin oder andere Arten von Schnaps, jeder Deutsche konsumiert davon 5,4 Liter im Durchschnitt pro Jahr. Diese Zahl ist relativ stabil.



Die Trinkgewohnheiten der Deutschen ändern sich aber bei stagnierendem Gesamtkonsum. Im Trend lagen zuletzt Gin, Rum oder nun Whisky. Die Hersteller dieser Spirituosen profitieren von deutlich erhöhten Verkaufszahlen - andere Spirituosen gehen dagegen immer seltener über den Ladentisch. Einer der großen Verlierer ist Weinbrand.



Damit Betroffene gut auf die MPU wegen Alkohol vorbereitet werden, gibt es verschiedene Anbieter, die Einzel- und Gruppensitzungen anbieten. Ein Anbieter, der die MPU Vorbereitung anbietet, ist MPU Wolff. MPU Wolff hat sich auf Einzelsitzungen für betroffene Klienten spezialisiert. "Oftmals werden solche Vorbereitungen als Seminar verkauft, also als eine reine Wissensvermittlung angeboten. Hier kommt allerdings der einzelne mit seiner individuellen Thematik und dessen Aufarbeitung viel zu kurz. Ich persönlich halte nicht wirklich viel davon", sagt Thomas Wolff, Gründer und Inhaber von MPU Wolff. "Einzelsitzungen machen in unseren Augen mehr sind, da wir uns wirklich komplett auf den Kandidaten einstellen können. Wir bieten unseren Kunden auch die Möglichkeit, dass wir die MPU Vorbereitung bei den Kunden vor Ort stattfinden lassen. So brauch niemand die lange Anfahrt zu den Standorten auf sich nehmen und hat möglicherweise noch mit problematischen Zeiten bei den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kämpfen", so Thomas Wolff weiter.





MPU Wolff gibt es an folgenden Standorten:



Bitte achten Sie immer auf das Einzugsgebiet der einzelnen Standorte für die MPU-Vorbereitung.



PLZ 6:



61440 Oberursel, Adenauerallee 21, MPU Oberursel

63067 Offenbach, Strahlenbergerstraße 123-125, MPU Offenbach

63128 Dietzenbach, Offenbacher Straße 9, MPU Dietzenbach

63263 Neu-Isenburg, Siemensstraße 5, MPU Neu-Isenburg

64521 Groß-Gerau, Wasserweg 2, MPU Groß-Gerau

64807 Dieburg, Max-Planck-Straße 2, MPU Dieburg

65428 Rüsselsheim am Main, Moselstraße 21, MPU Rüsselsheim



PLZ 8:



81675 München, Kirchenstraße 1, MPU München

82008 Unterhaching, Jahnstraße 1, MPU Unterhaching

82024 Taufkirchen, Mehlbeerenstraße 2, MPU Taufkirchen

82031 Grünwald, Südliche Münchner Str. 12, MPU Grünwald

82319 Starnberg, Bahnhofplatz 14, MPU Starnberg

82418 Murnau, Gabriele-Münter-Platz 2, MPU Murnau

82467 Garmisch-Partenkirchen, Burgstraße 21, MPU Garmisch-Partenkirchen

83024 Rosenheim, Küpferlingstraße 66, MPU Rosenheim

83043 Bad Aibling Heubergstraße 2, MPU Bad Aibling

83093 Bad Endorf, Bahnhofstraße 8, MPU Bad Endorf

83209 Prien am Chiemsee, Hochfellnstraße 16, MPU Prien am Chiemsee

83278 Traunstein, Stadtplatz 38A, MPU Traunstein

83308 Trostberg, Tittmoninger Straße 19, MPU Trostberg

83395 Freilassing, Münchner Straße 15, MPU Freilassing

83471 Berchtesgaden, Doktorberg 3, MPU Berchtesgaden

83512 Wasserburg, Tränkgasse 7, MPU Wasserburg

83607 Holzkirchen, Tölzer Straße 38, MPU Holzkirchen

83646 Bad Tölz, Am Schloßplatz 5, MPU Bad Tölz

83684 Tegernsee, Max-Josef-Straße 13, MPU Tegernsee

83714 Miesbach, Schlierseer Straße 16, MPU Miesbach

84453 Mühldorf am Inn, Schlörstraße 1, MPU Mühldorf am Inn

84489 Burghausen, Markler Straße 16, MPU Burghausen

84503 Altötting, Neuöttinger Straße 32, MPU Altötting

85521 Ottobrunn, Rathausplatz 2, MPU Ottobrunn

85540 Haar, Münchener Straße 3, MPU Haar

85567 Grafing, Griesstraße 27, MPU Grafing

85579 Neubiberg, Wittelsbacherstraße 1, MPU Neubiberg

85591 Vaterstetten, Baldhamer Straße 39, MPU Vaterstetten

85609 Aschheim, Martin-Ferstl-Ring 2, MPU Aschheim

86152 Augsburg, Johannisgasse 4, MPU Augsburg



PLZ 9:



90403 Nürnberg, Gewerbemuseumsplatz 1, MPU Nürnberg

90766 Fürth, Fasanenstraße 53, MPU Fürth

91054 Erlangen, Friedrichstraße 19, MPU Erlangen

91074 Herzogenaurach, Badgasse 4, MPU Herzogenaurach

91126 Schwabach, Bogenstraße 2, MPU Schwabach

91154 Roth, Hilpoltsteiner Straße 2A, MPU Roth

91161 Hilpoltstein, Maria-Dorothea-Straße 8, MPU Hilpoltstein

91207 Lauf an der Pegnitz, Turnstraße 11, MPU Lauf an der Pegnitz

91217 Hersbruck, Amberger Straße 27, MPU Hersbruck

91257 Pegnitz, Hauptstraße 73, MPU Pegnitz

91301 Forchheim, Hornschuch-Allee 20, MPU Forchheim

91315 Höchstadt an der Aisch, Marktplatz 5, MPU Höchstadt an der Aisch

91413 Neustadt an der Aisch, Konrad-Adenauer-Straße 1, MPU Neustadt an der Aisch

91522 Ansbach, Martin-Luther-Platz 1, MPU Ansbach

91710 Gunzenhausen, Dr. Martin-Luther-Platz 4, MPU Gunzenhausen

91781 Weißenburg, Pfarrgasse 4, MPU Weißenburg

92224 Amberg, Zeughausstraße 1A, MPU Amberg

92237 Sulzbach-Rosenberg, Obere Gartenstraße 3, MPU Sulzbach-Rosenberg

92318 Neumarkt in der Oberpfalz, Gartenstraße 1, MPU Neumarkt in der Oberpfalz

92637 Weiden i.d. Opf., Luitpoldstraße 24, MPU Weiden in der Oberpfalz



Falls der für Sie passende Standort nicht dabei ist, rufen Sie uns bitte an und wir suchen nach einer Lösung, damit Sie eine gute MPU-Vorbereitung erhalten. Die MPU Akademie Augsburg bildet bundesweit MPU Berater nach dem 360° Tree Coaching aus. Diese Methode hat sich bei vielen Teilnehmern bewährt.



Wenn Sie die Auflage bekommen haben, zur MPU Prüfung zu müssen, empfehlen wir Ihnen ab zu wiegen, welche Lösung Sie am besten ans Ziel führt. Dabei sollten Sie auf Qualität setzen. Rufen Sie bei MPU Wolff unter 08036-3013325 an und informieren Sie sich über die MPU Vorbereitung. Sie können auch gerne die Kontaktformulare der Webseite von MPU Wolff benutzen für Ihre Fragen.









http://www.mpuwolff.de



