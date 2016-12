Seiser Alm Hotel - Valentinerhof

Im Valentinerhof können Gäste sich auf ein umfangreiches Angebot verlassen. Was gibt es Schöneres, als im Urlaub so richtig die Seele baumeln zu lassen und seinem Körper etwas Gutes zu tun? Auch im Valentinerhof sind Wellness und Entspannung wichtige Elemente eines gelungenen Urlaubes in den Südtiroler Dolomiten. So finden Gäste in der hoteleigenen Vita Vital-Welt ein Wellnessangebot, das keine Wünsche offen lässt. Verschiedene Ruhebereiche, Saunen, Dampfbad und Schwimmbäder laden zum Entspannen ein. Auch vom Wellnessbereich aus lässt sich das wunderschöne Bergpanorama genießen. Darüber hinaus können Gäste sich bei einer wohltuenden Massage oder einer Kosmetikbehandlung verwöhnen lassen.



Hotel in Kastelruth mit 4 Sternen



Das Haus in Kastelruth wird seinem guten Ruf mehr als gerecht. Das 4 Sterne Hotel Valentinerhof liegt im beschaulichen Bergdorf Seis am Schlern. Das gemütliche und zugleich moderne Haus verfügt über geschmackvoll eingerichtete Zimmer und Suiten, in denen in erster Linie natürliche Materialien verbaut wurden. Das komplette Haus ist durch die zahlreichen Glasfronten hell und lichtdurchflutet und fügt sich so perfekt in die umliegende Natur ein. Aus nahezu dem ganzen Hotel lässt sich das atemberaubende Panorama auf die Dolomiten genießen. Gastfreundschaft wird im Valentinerhof großgeschrieben. Die Familie Mulser und das ganze Team sind bestrebt, Ihren Urlaub perfekt zu machen und Sie rundum zu verwöhnen.



Aktiv sein im Seiser Alm Hotel



Neben einem hervorragenden Wellnessangebot überzeugt das Hotel Valentinerhof mit einer großen Auswahl an Aktivitäten. Die herrliche Lage inmitten der Dolomiten bietet sich hervorragend für ausgiebige Wandertouren an. Im Winter ist das Hotel zudem eine beliebte Unterkunft für einen Skiurlaub in Südtirol. Auch kulinarisch hat das Haus viel zu bieten. Nicht umsonst wird es auch Genusshotel genannt.

