Wer ist "Der beste Chor im Westen"? - Das große LIVE-Finale am 16. Dezember im WDR Fernsehen

(ots) -

Acht Chöre aus NRW haben am Freitag, 9. Dezember, beim Halbfinale des

WDR-Wettbewerbs "Der beste Chor im Westen" die Tickets für das Finale

gelöst: In einer emotionalen Show konnten folgende Sängerinnen und

Sänger die Zuschauer und die Jury überzeugen: Groophonik aus Detmold,

der Christopherus-Jugendkammerchor aus Versmold, HeartChoir aus

Wetter, Grenzenlos aus Overath und der Erste Kölner Barbershop Chor.

Die Zuschauer stimmten per Telefonvoting ab, die Jury (Pe Werner,

Rolf Schmitz-Malburg und Henning Wehland) schickte mit ihrer "Wild

Card" außerdem den reinen Männerchor aus Köln in die Endrunde. Das

Finale ist am 16. Dezember um 20.15 Uhr live im WDR Fernsehen und im

Anschluss in der WDR-Mediathek zu sehen.



Vor den Augen ihrer Coaches Kristina Bach, Cassandra Steen, Giovanni

Zarrella und Oli.P begeisterten alle acht im Halbfinale stehenden

Formationen nicht nur die Fans im Studio. Zu den Finalisten gehören

auch die Jüngsten auf der Bühne im WDR-Studio: die Sängerinnen und

Sänger des Christopherus-Jugendkammerchors. Ihr Coach Giovanni

Zarrella hatte eine überzeugende Performance für die moderne

Interpretation von "Yesterday" mit ihnen einstudiert. Mit feinster

A-Capella-Musik intonierten die Männer vom Ersten Kölner Barbershop

Chor "Dat Wasser vun Kölle" und begeisterten auch die Jury: "Ihr

schwingt miteinander - grandios!" Mit ihrem Song "You're the voice"

traten "HeartChoir" auf - das Solo hatte Star-Qualitäten, meinte die

Jury. Der Chor "Grenzenlos" ist mit 89 Sängerinnen und Sängern der

größte Finalist bei "Der beste Chor im Westen". Und "Groophonik", die

bereits beim Vorentscheid mit tollen Solostimmen überzeugten, konnten

auch mit dem herausfordernden Song "Don't stop me now" von Queen das

Ticket fürs Finale lösen.



Moderiert wird auch das 90-minütige Live-Finale am 16. Dezember von

Marco Schreyl. Die Kandidaten für den Titel werden im



Backstagebereich wieder von Catherine Vogel begleitet. Die Jury wird

dann nur noch ihre professionellen Einschätzungen zu den Auftritten

abgeben. Denn die Entscheidung über den Sieg haben ausschließlich die

Zuschauerinnen und Zuschauer in der Hand. Sie bestimmen per

Telefonvoting, wer den Titel "Der beste Chor im Westen" tragen darf.

Und diese Auszeichnung lohnt sich: Der Titelträger gewinnt ein

gemeinsames Konzert mit den Profis vom WDR Rundfunkchor in der

jeweiligen Heimatstadt!



"Der beste Chor im Westen" ist eine Produktion des Westdeutschen

Rundfunks in Zusammenarbeit mit Bavaria Entertainment. Redaktion:

Anne Leudts, Karin Kuhn, Yelda Türkmen.



Ausführliche Informationen zu allen Chören finden Sie unter

derbestechor.wdr.de. Die Halbfinal-Show steht in der WDR Mediathek

zur Ansicht bereit: wdr.de/mediathek. Fotos aus der Show und zu allen

Chören finden Sie unter ard-foto.de.







Pressekontakt:

WDR Presse und Information

Lena Schmitz

Telefon: 0221 / 220 7100

Email: Lena.Schmitz(at)wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

WDR Westdeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.12.2016 - 11:47

Sprache: Deutsch

News-ID 1434855

Anzahl Zeichen: 3450

Kontakt-Informationen:

Firma: WDR Westdeutscher Rundfunk

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 138 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung