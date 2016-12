Menschenrecht Religionsfreiheit weltweit bedroht / Christen werden in mehr Regionen verfolgt, als jemals zuvor (FOTO)

Menschenrechte müssen verteidigt werden. Das gilt inzwischen

selbst für Deutschland, zumindest wenn es um das Recht auf

Religionsfreiheit geht. Derzeit erleiden besonders christliche

Flüchtlinge - darunter traditionelle Christen und in noch stärkerem

Maß Konvertiten aus dem Islam - massive Anfeindungen und sogar Gewalt

in Flüchtlingsunterkünften. Das zeigt die erweiterte Erhebung von

Open Doors vom 17. Oktober dieses Jahres mit Berichten von 743

Flüchtlingen, die religiös motivierte Übergriffe erlebt haben.



Damit ist hierzulande eine Herausforderung angekommen, von der

Millionen von Menschen in Ländern Zentral-, Süd- und Südostasiens

oder Afrikas seit vielen Jahren betroffen sind. Ihnen wird die

Freiheit verwehrt, auf die laut Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung

der Menschenrechte jeder Mensch einen unveräußerlichen Rechtsanspruch

hat: "Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und

Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, eine Religion

oder eine Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder anzunehmen, und

die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in

Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Gottesdienst,

Beachtung religiöser Bräuche, Ausübung und Unterricht zu bekunden."



Christenverfolgung weltweit



Das überkonfessionelle christliche Hilfswerk Open Doors steht seit

mehr als 60 Jahren verfolgten Christen mit einer Vielzahl von

Hilfsprojekten zur Seite. Jährlich neu dokumentiert und analysiert

Open Doors im Weltverfolgungsindex die Situation der 50 Länder, in

denen Christen am stärksten verfolgt werden. So hat sich

beispielsweise die Anzahl der um ihres Glaubens willen ermordeten

Christen sowie zerstörten Kirchen im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr

in etwa verdoppelt. "Christen in diesen Ländern werden oft ihrer

Religionsfreiheit beraubt. Sie können ihren Glauben häufig nur im



Untergrund leben, verfolgt von islamischen Regimen sowie Diktatoren

und extremistischen Gruppierungen", erklärt Markus Rode, der Leiter

von Open Doors Deutschland. "Millionen verfolgter Christen fühlen

sich vielerorts von westlichen Regierungen und Kirchen im Stich

gelassen. So erleben etwa Christen im Nahen Osten, dass die Hilfe der

Weltgemeinschaft an ihnen und den lokalen Kirchen weitgehend

vorbeigeht. Sie sind dankbar und ermutigt, wenn in den Ländern mit

Religionsfreiheit auf ihre Situation aufmerksam gemacht wird." Am 11.

Januar 2017 erscheint der neue Weltverfolgungsindex von Open Doors.



Religionsfreiheit in Europa und Deutschland



Bei der Konferenz "Christen in Bedrängnis" am 25.-26. November in

Wien forderte der EU-Sonderbeauftragte für Religionsfreiheit, Jan

Figel, es müsse weltweit mehr gegen religiös motivierte Verfolgung

getan werden. 84 Prozent aller Menschen gehörten einer

Religionsgemeinschaft an, 74 Prozent lebten in Ländern, in denen

religiöse Freiheit unterdrückt werde. "Wer Religion und den

Missbrauch von Religion nicht versteht, kann nicht verstehen, was

derzeit in der Welt geschieht." Religion sei ein bedeutsamer

weltpolitischer Faktor.



Der katholische Wiener Weihbischof Stephan Turnovszky bezeichnete

die Lage von Christen weltweit als so bedenklich wie nie zuvor. Auch

in Europa erfahren Menschen Gewalt wegen ihrer religiösen

Überzeugung. Das treffe christliche Asylsuchende besonders hart, so

Bischof Turnovszky: "Nachdem sie ihr Leben aufs Spiel setzten um nach

Europa zu gelangen, schlägt ihnen hier oft erneut Gewalt, Bedrohung

und Diskriminierung aufgrund ihres christlichen Glaubens entgegen,

was von den staatlichen Autoritäten gerne übersehen wird."



Den verantwortlichen politischen und kirchlichen Leitern der

freiheitlichen Gesellschaften ist deshalb zu raten, sich weitaus

stärker für den Schutz der von religiös motivierten Übergriffen

Betroffenen im eigenen Land einzusetzen. Andernfalls verlieren sie

ihre Glaubwürdigkeit und ihr Mandat, auch solche Länder zur

Einhaltung von Religions- und Gewissensfreiheit aufzufordern, in

denen diese Menschenrechte massiv verletzt werden.







Für weitere Information über Open Doors wenden Sie sich bitte an

unser Pressebüro:

Open Doors Deutschland e.V.

Pressebüro

Postfach 1142

D-65761 Kelkheim

T +49 6195 - 67 67 180

E pressebuero(at)opendoors.de

I www.opendoors.de



