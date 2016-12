Roland Berger bestimmt Didier Tshidimba als neuen Aufsichtsrat und beruft weltweit 15 neue Partner (FOTO)

- Internationales Treffen der Roland Berger-Partner in Wien: Wahl

eines neuen Aufsichtsrats und Aufnahme von 15 neuen Mitgliedern in

den Partnerkreis



- Außerdem vier Partner auf die nächste Stufe befördert



Didier Tshidimba ist neuer Aufsichtsrat bei Roland Berger. Die

internationalen Partner der Unternehmensberatung wählten den Leiter

des belgischen Büros von Roland Berger im Rahmen ihres turnusmäßigen

Treffens in Wien in das Kontrollgremium.



"Didier zeichnen drei Eigenschaften aus: Er ist ein erfahrener

Stratege, ein großartiger Unternehmer und er kennt unsere Firma sehr

gut. Ich gratuliere Didier zu seiner Wahl und freue mich auf die

Zusammenarbeit", sagt Charles-Edouard Bouée, CEO von Roland Berger.



Didier Tshidimba ist seit mehr als 16 Jahren bei Roland Berger und

leitet als Managing Director das Brüsseler Büro der

Unternehmensberatung. In dieser Funktion verantwortet er das

Kompetenzzentrum Energy, Utilities and Transportation in Belgien.

Sein Fokus liegt auf strategischen Themen und Fragen der

Organisation. Hier zielt er darauf ab, die Strukturen und Prozesse

eines Unternehmens, mit den langfristigen Zielen und der Vision einer

Firma in Einklang zu bringen.



"Der Aufsichtsrat muss sich auf die langfristigen Ziele von Roland

Berger konzentrieren. Es ist unsere Aufgabe sicherzustellen, dass die

Beratung weiter Maßstäbe in der Unternehmenswelt setzt", sagt Didier

Tshidimba.



Weltweit 15 neue Roland Berger-Partner



Die Partner von Roland Berger ernannten mit Emmanuel Austruy,

Xavier Aymonod, Alain Chagnaud, Mehdi El Alami und Ciril Faia fünf

neue Partner in Frankreich. Ralph Büchele, Jochen Ditsche sowie

Patrick Heinemann wurden in Deutschland in den Partnerkreis

aufgenommen. In China und den USA verstärken mit Gang Ji und Wei

Zhang beziehungsweise Brandon Boyle und Gareth Hayes je zwei neue



Partner die Unternehmensberatung. François Castelein (Belgien),

Sassan Hatam (Region Middle East) und Yuzuru Ohashi (Japan)

komplettieren den Kreis von insgesamt 15 neuen Partnern.



Vier Partner auf die nächste Stufe befördert



Über die neu aufgenommenen Partner hinaus wurden bei Roland Berger

in Deutschland Morris Hosseini und Philipp Leutiger zu Senior

Partnern befördert. Auch Mark de Jonge aus dem Amsterdamer Büro und

Adrian Weber, der am Standort Zürich ansässig ist, wurden zu Senior

Partnern gewählt.



Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit

führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und

europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist

das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.

Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen

Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine

unabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220

Partnern.







