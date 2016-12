Ratgeber: Kinder werden Leseratten - 10 Tipps

Leser haben eine bis zu 89 % höhere Chance auf ein erfülltes Wohlstandsleben ohne Armutsgefahr. Doch: Kinder lesen heute anders als noch vor Jahren - unterhaltende Bildungsbücher. Dieser Erfolgs-Ratgeber kann Ihnen dabei gute Dienste leisten, Ihr Kind zum dauerhaften, selbstmotivierten Leser zu machen - 10 wertvolle Tipps.

Martin Selle, Schriftsteller

(firmenpresse) - Wer selbstmotiviert lesende Kinder (Enkel) möchte, kann Entscheidendes durch zeitgemäße Bücher erreichen (Sie finden solche und ein umfassendes GRATIS-eBook mit Leseproben am Ratgeberende).



Wie bei allen Produkten erwarten auch junge Leser heute bei Büchern weiterentwickelte Nutzen. In diesem Artikel finden Sie solche Bücher, was sie ausmacht und somit die 10 wichtigsten Tipps, damit Sie künftig leichter eine Buchwahl im Lesersinne Ihres Kindes treffen können.



Als international, mehrsprachig verlegte Autoren, haben Martin Selle und Susanne Knauss sich auf das Schreiben solch moderner Bücher spezialisiert. Die Geschichten, stets kombiniert mit interaktivem Wissenszuwachs, basieren auf der Lesekompetenz-Expertise des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.



10 Tipps zum Kauf von Kinder- & Jugendbüchern die junge Leser von heute ansprechen:



1. Wir lesen, was uns interessiert – auch Kinder

Suchen Sie ein Buch aus dem Blickwinkel Ihres Sohnes, Ihrer Tochter aus, nicht nach Ihren „erwachsenen“ Gesichtspunkten. Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten mit Vorlieben, Interessen und Neugierden. Am sichersten: Lassen Sie Kinder deren Bücher selbst aussuchen, geben Sie ihnen, was immer sie anspricht.



2. Cover und Titel

Bücher konkurrieren heute mit „fetzigen“ Computerspielen und dem lebendigen Internet. Diesen rasanten Maßstab legen junge Leute auch beim Buch an. Verlangen Sie vom Buch nicht „brav“ und „korrekt“ daherzukommen. Der Köder muss schmecken, die Story kann dann wirken.



3. Erzählstil

Wir sind durch das Fernsehen gewohnt, zu erleben, bei Ereignissen „live“ dabei zu sein. Suchen Sie Bücher aus, die szenisch erzählen – rasch erkennbar an vorhandenen Dialogen.



4. Kurze Kapitel

Kurze Kapitel eignen sich psychologisch gut, um zum Lesen zu motivieren – mal eben schnell zwischendurch ein paar Seiten abschließen. Ideal: 3 bis 5 Seiten Kapitellänge szenisch.



5. Große Schrift



Neben der bequemen Lesbarkeit lässt eine große Schrift (14 Punkt +) oft umblättern – eine weitere psychologische Lesemotivation.



6. Unterhaltung ist Trumpf

Action, Gänsehaut, Lachen – einen dieser drei Unterhaltungswerte sollte das Buch klar bieten. Vor allem Buben wollen einen hohen Aktionslevel und Gänsehautfaktor. Auch hier wird der Maßstab der Computerwelt angelegt. Räumen Sie Unterhaltung einen fairen Stellenwert ein, meist kommt dieser zu kurz, da Action mit Klischees wie „brutal“ verwechselt wird.



7. Lesealter

Orientieren Sie die Buchwahl nicht streng nach Lesealter. Kinder lesen unterschiedlich gut und interessieren sich für unterschiedliche Themen. Auch hier gilt: Geben, was den Leser anspricht.



8. Wissen vermitteln – modern

In jedem von uns steckt von Natur aus der Entdecker, die Neugier und der Forscherdrang. Bücher, die diese beiden Komponenten neben einer spannenden Geschichte miteinander verweben – am besten interaktiv mit Forscher-Quiz, Wissens-Rätsel und dergleichen – sprechen junge Leser von heute besonders an, da Kinder auf der Suche nach Antworten sind.



9. Vorsicht bei Problemliteratur

Problembücher (Mobbing, Atomunfälle, Drogen, Magersucht …) schrecken junge Menschen in der überwiegenden Mehrzahl ab. Das Leben ist schon problembehaftet genug.



10. Akzeptieren

In unserem Kulturkreis neigen wir dazu, bei Büchern einen „strengeren“ Wertmaßstab anzulegen, als bei anderen Medien. Akzeptieren Sie, dass globale Konzerne die Wunschlage in Sachen Freizeitgestaltung prägen. Gestehen wir dem Buch zu, ebenso „modern“ anzusprechen, ist das Lesemedium nach wie vor sehr gefragt.



Fazit:

Lesende Kinder werden denkende Erwachsene. Geben wir jungen Lesern IHRE Bücher. Unter diesem Motto schreiben Martin Selle und Susanne Knauss für junge Leser von heute. Ihre Bücher sind vielfach prämiert, in Sprachen wie Chinesisch, Vietnamesisch und Ukrainisch übersetzt und sprechen Buben wie Mädchen gleichermaßen an – den modernen Buchwünschen folgend. Die Autoren verlegen bei Langenscheidt, G&G Wien, Amrun, Dreamland Production.



Beide Autoren stehen Buchhändlern und Schulen für Lesungen zur Verfügung.

Die interaktiven Lesungen "Das Detektiv-Duell" und "IQ - Der Kommissar bist du!" gelten als die am einfachsten organisierten und unkompliziertesten Lesungen die es gibt.





