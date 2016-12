Jedes Detail zählt/

Eine Patientenverfügung muss so präzise wie möglich formuliert sein

(ots) - Damit eine Patientenverfügung ihren Zweck

erfüllt, muss sie sehr konkret sein. "Sie sollte klar beschreiben, in

welcher Krankheitssituation welche Therapien eingefordert oder

abgelehnt werden", sagt Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung

Patientenschutz, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Laut

Christiane Rock von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

sollte man sich auf jeden Fall konkret zu drei Punkten äußern: "Wann

und in welchem Umfang Wiederbelebungsmaßnahmen, künstliche Ernährung

und künstliche Beatmung erwünscht sind." Möchte jemand nur im

Sterbeprozess auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichten oder

generell? "Hilfreich ist es, einen Extrazettel beizulegen, auf dem

man seine Wertvorstellungen schildert und zum Beispiel ausführt, was

ein lebenswertes Leben für einen persönlich ausmacht", so Rock. Das

hilft, bei Lücken in der Verfügung den mutmaßlichen Willen einer

Person herauszufinden. Bernd Zimmer, Vizepräsident der Ärztekammer

Nordrhein, rät dringend, parallel zur Patientenverfügung auch eine

Vollmacht in Gesundheitsangelegenheiten anzufertigen: "Eine Verfügung

allein reicht nicht aus. Im Ernstfall brauche ich jemanden, der das,

was ich verfügt habe, auch durchsetzt."



Datum: 11.12.2016 - 09:00

