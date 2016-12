Pam Pam Pam! "Schlag den Star"überzeugt mit sehr guten 15,3 Prozent Marktanteil / Detlef D! Soost gewinnt die längste Ausgabe aller Zeiten (FOTO)

Mr. Pam Pam Pam triumphiert über Dr. Kasalla in der bislang

längsten "Schlag den Star"- Ausgabe aller Zeiten! Detlef D! Soost

besiegt Thorsten Legat nach knapp sechs Stunden Sendezeit - und sehr

gute 15,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgen das spannende

Duell auf ProSieben.



"Ich wusste, dass Thorsten eine Maschine ist und bis zuletzt am

Ball bleibt und nicht aufgibt. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das

Ding hier zu gewinnen, ist ein unglaubliches Erlebnis, ich kann es

nicht glauben", freute sich Detlef D! Soost am Ende der Show. "Jetzt

fühle ich mich leer und alle und werde erstmal mit Thorstens und

meiner Familie gemeinsam auf den tollen Abend anstoßen." "Der

Richtige hat gewonnen. Hätte ich gewonnen, hätte ich mich natürlich

gefreut, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Aber ich bin ein

fairer Verlierer", sagte Thorsten Legat nach der Show.



Detlef D! Soost vs. Thorsten Legat - das Spiele-Protokoll:



Spiel 1. "Kerzen ausblasen": Wer pustet als erster 50 Kerzen mit

einem Luftballon aus? Soost bläst am Schnellsten - und geht mit 1:0

in Führung.



Spiel 2. "Ringe hangeln": Soost und Legat müssen sich mit Ringen

einen Balken entlang hangeln. Soost lässt seine Muckis spielen und

erhöht auf 3:0.



Spiel 3. "Blamieren oder kassieren": Auch im Kult-Wissensspiel hat

Soost die Nase vorn. Er baut seine Führung aus: 6:0.



Spiel 4: "Katamino": Zwölf Pentas müssen abwechselnd auf ein

Spielbrett gelegt werden, bis der Gegner nicht mehr anlegen kann.

Soost behält den Durchblick und führt jetzt mit 10:0.



Spiel 5. "Auto-Parcours": Wer dreht die schnellste Runde über die

Schlammstrecke? Kasalla! Pistensau Legat macht das Rennen und gewinnt

seine ersten Punkte! 10:5.



Spiel 6. "Eisfussball": Legat macht den Pinguin-Dribbler, gewinnt

klar gegen Soost - und geht zum ersten Mal mit 11:10 in Führung!





Spiel 7. "Wer ist das?" - fragt Elton und zeigt Bilder von

bekannten Persönlichkeiten. Legat und Soost haben mehrere Aussetzer.

Am Ende gewinnt Soost und führt wieder mit 17:11.



Spiel 8. "Körbe werfen" und der Korb bewegt sich: Wer schaffst die

meisten Treffer? Soost macht kurzen Prozess mit Legat und - Pam Pam

Pam! - führt mit 25:11.



Spiel 9. "Riech-Duell": Wer hat den richtigen Riecher und errät

den gleichen Duft in unterschiedlichen Boxen? Supernase Soost

schnieft, schnupft & schnüffelt sich zum Sieg: 34:11!



Spiel 10. "Haidong Gumdo": Beim koreanischen Spiel schwingt Legat

gekonnt das Schwert zerteilt das Papier und verkürzt auf 34:21.



Spiel 11. "Blind füllen": Wer füllt sein Gefäß mit verbundenen

Augen, ohne dass es überläuft? Legat ist dem Wahnsinn nah, bleibt

aber König am Zapfhahn - und holt auf. 34:32 für Soost.



Spiel 12. "Völkerball": Mann gegen Mann auf dem Spielfeld, wer

versenkt hier wen? Soost macht das Rennen und führt mit 46:32.



Spiel 13. "Zuordnen": Pärchenbildung ist gefragt! Soost erweist

sich als Kombiniertalent und geht mit 59:32 in Führung.



Spiel 14. Wer hat das glücklichere Händchen beim "Mühlstein" und

errollt die höchste Punktzahl? Legat holt in einem grandiosen Finish

auf: Nur 59:46 für Soost!



Spiel 15. "Faden essen": Im entscheidenden Spiel des Abends heißt

es: Hände auf den Rücken, Faden in den Mund - und rein mit dem

Gummibärchen! Soost macht das Rennen - und gewinnt "Schlag den Star"

mit 74:46.



Kommentare zur Pressemitteilung