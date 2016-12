Stille Nacht, teure Nacht? Weihnachts-Spezial von "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" am Dienstag, 13. Dezember 2016, um 20:15 Uhr bei kabel eins

(ots) - Für 66 Prozent der Deutschen darf eines auf

dem Weihnachtsmarkt auf keinen Fall fehlen: Glühwein*. Und dafür

greift man vor Ort auch gerne tiefer in die Tasche. Doch verbirgt

sich hinter der heißen Köstlichkeit auf dem Adventsmarkt ein echtes

Qualitätsprodukt, das den mitunter hohen Preis rechtfertigt? Oder

bieten Händler Billigfusel an - und verlangen dafür Wucherpreise?

Peter Giesel macht im Weihnachts-Spezial von "Achtung Abzocke -

Betrügern auf der Spur" den Test. Außerdem fühlt der kabel

eins-Reporter Betrügerbanden auf den Zahn, die für vermeintlich

karitative Zwecke auf den Weihnachtsmärkten Geld sammeln und die

vorweihnachtliche Spendenbereitschaft der Besucher damit schamlos

ausnutzen. Welche Tricks wenden sie an? Und wie kann man seriöse von

kriminellen Spendensammlern unterscheiden? Alarmierende Ergebnisse

liefern zudem Giesels Recherchen zu auf dem Weihnachtsmarkt

angebotenen Lichterketten. Denn: Zahlreiche getestete

Leuchtdekorationen entsprechen nicht den gängigen

Sicherheitsstandards und sind echte Gefahrenquellen für zu Hause!



"Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur: Weihnachts-Spezial", am

Dienstag, 13. Dezember 2016, um 20:15 Uhr bei kabel eins



* Quelle: YouGov; Umfrage: "Was darf Ihrer Meinung nach beim

Weihnachtsmarktbesuch nicht fehlen?", Deutschland; 18.11.-21.11.2016;

1.279 Personen; ab 18 Jahre



