Kochkurs für ein Weihnachtsmenü

(Elmshorn / 7.12.2016) Ein leckeres Essen gehört heute für die meisten Menschen zum Weihnachtsfest dazu. In einem weihnachtlichen Kochkurs wird am 17. Dezember 2016 von 18 bis 21 Uhr im Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ ein festliches Weihnachtsmenü kreiert.

„Wir kochen ein Weihnachtsmenü!“ kündigt Chefkoch Hans-Joachim Rathjen an. Dabei bekommen die Teilnehmer des Kurses am „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ so manchen Tipp. Rathjen: „Von der Auswahl und der Vorbereitung der Zutaten bis hin zu Zubereitung und Präsentation der Gerichte zeige ich viele Tricks und Küchenkniffe!“



Der Kostenbeitrag für den Kurs und die verwendeten Lebensmittel beträgt 35 Euro. Informationen und Anmeldung unter Telefon (04121) 89710 oder unter E-Mail buero(at)dittchenbuehne.de.



