Familie Dr.Makaber - neue Animation mit schwarzem Humor

Die neue Comedy! Unterhaltend, bissig, makaber! Familie Dr.Makaber - eine Familie, schlimmer als Deine Nachbarn! Ab Dezember 2016 regelmäßig auf youtube!

(firmenpresse) - Oberhaupt der Familie und prägend ist Dr. Klaus Makaber. Der Name ist Programm. Makaber ist makaber und Chefarzt am städtischen Klinikum. Als Chirurg und Pathologe. Oder besser: chirurgischer Pathologe. Geht sowieso beides ‚nahtlos‘ über. „Was bei mir auf den Tisch kommt, bleibt auch dort. Zumindest solange, bis die Gebührenordnung abgearbeitet ist.“ Denn aus dem Patienten ist noch mehr rauszuholen, meint Dr.Makaber. Schließlich ist ein Krankenhaus ein Wirtschaftsunternehmen.



Die Familie lebt in bürgerlicher Friedlichkeit. Die Makabers sind 20 Jahre verheiratet. Streng konservativ. Glück holt man sich woanders. Dr.Makaber im Schwesternzimmer und Frau Makaber beim Hartz-IV-Nachbarn. Tagsüber. Haus am Stadtrand, zwei Garagen, zwei Schlafzimmer. 2 Kinder. Kunigunde, Teenager, möchte mal Star werden. Karriere als Hartzer oder Madonna oder Shakira. Mindestens.

Kunigund, der Sohn, sollte auch eine Tochter werden. Deshalb auch nur „Kunigund“ und familienintern eine „Missgeburt“. 12, 13 oder 14 Jahre alt, so genau weiß man‘s nicht.



Ein Mix aus Comedy und Kabarett mit schwarzem und für Ärzte so typischen zynischen Humor und einem von Glamour geprägtem häuslichen Leben einer vermeintlich glücklichen „Oberschicht“. „Arztserie“ mal anders. Politischer Alltag kreuzend, solange es den Schein des Familienlebens nicht stört.







Die teleboulevard-Medienproduktion & Marketingberatung produziert Videos, Websites, apps und ist vor allem auch im Marketingconsulting für Firmen in jeder Unternehmensphase tätig.

