Der Tagesspiegel: Top-Wirtschaftsprüfer lassen Bamf-Chef Frank Jürgen-Weise hängen

(ots) - Die im Frühjahr groß angekündigte Unterstützung des

Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) durch die vier großen

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ist gefloppt. Nach Informationen

des Tagesspiegels (Montagausgabe) aus Unternehmenskreisen ist von den

"Big Four" - Deloitte, EY, KPMG und PWC - bislang nur ein einziger

Mitarbeiter in die Behörde gewechselt.



Bamf-Chef Frank-Jürgen Weise hatte im Frühling die Unternehmen um

personelle Unterstützung gebeten, um die Behördenmitarbeiter zu

entlasten. Die Konzerne hatten diese Initiative seinerzeit

medienwirksam begrüßt. Doch obwohl das Bamf bereit gewesen war, ein

Jahresgehalt zwischen 56.000 und 67.000 Euro zu zahlen, hat sich

bislang unter den Top-Prüfungsunternehmen nur ein Mitarbeiter

gefunden.



