Immobilie verkaufen, Haus verkaufen oder Eigentumswohnung verkaufen?

(firmenpresse) - Ja, Sie haben richtig verstanden! Ab sofort besteht für unsere Kunden die Möglichkeit unsere Dienstleistungen wie beispielsweise die Haushaltsauflösung oder die Entrümpelung Ihrer Immobilie beziehungsweise Ihres Hauses oder Ihrer Eigentumswohnung entweder STARK vergünstigt oder sogar kostenfrei zu erhalten.



Haushaltsauflösungen STARK - das steht nicht nur für exzellente Qualität, Zuverlässigkeit und einen perfekten Rund-um-Service, sondern auch für eine permanente Weiterentwicklung. Ab sofort bieten wir Ihnen Vermittlungsdienste für Immobilien an. Zukünftig können Sie also Immobilien aller Art - ob Wohn- oder Gewerbeimmobilien - durch uns vermarkten und verkaufen lassen. Möglich wird das durch den erfolgreich abgelegten Kurs zum Immobilienmakler (IHK) unseres Mitarbeiters Maik Neumann, welcher ab sofort zusätzlich für die Firma RE/MAX arbeitet. Dabei handelt es sich um das Größte und eines der rennomiertesten Maklerunternehmen weltweit.



Sie als Kunde profitieren von einer harmonischen und schlagkräftigen Synergie mit Vorteilen, die Ihnen kein anderes Unternehmen in dieser Form bieten kann. Im Klartext heißt das: Sie schließen mit der Firma RE/MAX einen Maklervertrag ab. Wir erstatten Ihnen dafür im Gegenzug bis zu 1 % des Verkehrswerts der Immobilie. Zur Veranschaulichung der Berechnung und des Ablaufs folgenden Link anklicken:



Immobilie verkaufen - Kalkulationsbeispiel



Das Ergebnis ist: Sie erhalten unsere Immobiliendienstleistungen entweder STARK vergünstigt oder vollkommen kostenfrei da wir mit einer sogenannten Käuferprovision (Außenprovision) arbeiten - hierbei trägt nämlich der Käufer die Kosten der Provision. Sie genießen unseren vollumfänglichen Service und sparen Zeit und vor allem bares Geld.



Weiter erledigen wir gerne für Sie noch etwaige Zusatzdienstleistungen wie beispielsweise die Aufwertung der jeweiligen Immobilie, also etwa eine Grundreinigung, kleinere Renovierungsarbeiten und vieles mehr. Selbst diese Dienstleistungen können kostenlos sein, sofern Sie sich innerhalb der 1 %-igen Rückerstattung bewegen - starke Argumente die nicht von der Hand zu weisen sind.





Wir sind stolz darauf, Ihnen in Zukunft also noch weitere Leistungen aus einer Hand anbieten zu können. Und Sie dürfen sich darüber freuen, dass sich unsere Weiterentwicklung für Sie so richtig lohnt: In Form von barem Geld, das Sie sparen. Wenn Sie also eine Immobilie verkaufen möchten - rufen Sie uns an.







Haushaltsauflösungen STARK | Kaim & Neumann GbR

Haushaltsauflösungen STARK | Kaim & Neumann GbR

Auf dem Dorn 19a, 30165 Hannover

