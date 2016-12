Urlaub am Kronplatz im Hotel Rudolf

Im Hotel Rudolf können Gäste sich auf ein umfangreiches Angebot verlassen. Kaum etwas macht einen Urlaub so entspannend wie ein umfangreiches Wellnessangebot, welches im Hotel Rudolf zu finden ist. Ob Schwimmbecken, Saunen, Massagen oder Beautybehandlungen – dem rundum Wohlgefühl steht nichts im Wege. Ein besonderes Highlight sind die extra Wellnessbereiche für Familien. So können auch Eltern mit Kindern das Angebot voll ausnutzen, ohne dass andere Gäste sich in ihrer Entspannung gestört fühlen.



Zu einem gelungenen Urlaub gehört definitiv auch gutes Essen. Wer sich auf der Piste verausgabt, hat auch Appetit. Im Hotel Rudolf können sich die Gäste den ganzen Tag über auf eine hervorragende Küche freuen. Es fängt schon am Morgen mit dem Vitalfrühstück an. Eine große Auswahl an kulinarischen, regionalen sowie internationalen Köstlichkeiten wird am Buffet geboten. Am Abend können Sie sich von den mehrgängigen Abendmenüs verwöhnen lassen. Auch hier wird regionale Bodenständigkeit mit internationalen Köstlichkeiten gekonnt vereint. Erlesene Weine runden das Menü ab. Auch für den kleinen Appetit zwischendurch gibt es die Vitaljause, bei der Sie Obst und Gebäck genießen können.



Die schönste Zeit im Jahr mit der ganzen Familie verbringen – hier ist es möglich. Das 4 Sterne Hotel Rudolf am Kronplatz, Südtirols wohl beliebtestem Skiberg, ist die optimale Unterkunft auch für Familien. So heißt Rubner’s Hotel Rudolf auch Kinder herzlich willkommen. Die zentrale Lage direkt am Kronplatz eignet sich hervorragend für einen gelungenen Skiurlaub. Eltern mit Kindern kommen in den extra weitläufigen Familiensuiten unter. Auch das Restaurant bietet eigene Kindermenüs an, sodass auch die kleinen Gäste voll auf ihre Kosten kommen. Wollen die Eltern einmal etwas Zeit für sich, sind die Kinder bestens in der hoteleigenen Kinderbetreuung aufgehoben, die es in der Ferienzeit gibt.



