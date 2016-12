Ihr Hotel im Gsiesertal – Hotel Stoll

(firmenpresse) - Urlaub im Hotel im Pustertal



Wandern, gutes Essen und Entspannung – all das gehört zu einem gelungenen Urlaub. Im Gsiesertal in Südtirol befindet sich das wunderschöne Hotel Stoll. Hier verbringen Gäste einen Urlaub im Einklang mit der Natur. Das Hotel ist wunderschön am Waldesrand gelegen und bietet sich als optimalen Ausgangsort für ausgiebige Wanderungen an. Nicht umsonst wird das Hotel auch Natur- und Wanderhotel genannt. Besonders bei Familien ist das Haus sehr beliebt. Das liegt unter anderem auch an dem vielseitigen Angebot an Aktivitäten und dem Freizeitangebot. So bietet sich das Hotel sowohl optimal für einen Sommer- als auch für einen Winterurlaub an. Im Sommer überzeugen die zahlreichen Wandertouren und im Winter lockt das Skiparadies der Pustertaler Dolomiten Klein und Groß auf die Piste.



Ihr Wellnesshotel im Pustertal



Es gibt kaum etwas, dass das Haus seinen Gästen nicht bieten kann. Neben sportlichen Aktivitäten kann das Hotel Stoll auch mit einem hervorragenden Wellnessangebot überzeugen. Der 800 m² große Spabereich lässt keine Wünsche offen. So haben Gäste die Möglichkeit, sich in der weitläufigen Saunalandschaft rundum zu entspannen, egal, ob sie sich für die finnische Sauna, die Aromadampfsauna oder das Tiroler Brechelbad entscheiden. Zudem werden professionelle Massagen und Beautybehandlungen angeboten. Wer es dann doch etwas sportlicher mag, kommt im Fitnessbereich oder im Panorama-Hallenbad auf seine Kosten. Hier kann direkt vom Schwimmbecken aus die wunderschöne Sicht auf die Südtiroler Bergwelt genossen werden.



Köstlichkeiten im Naturhotel in Südtirol



Die Nähe zur Natur und Umgebung wird hier großgeschrieben. Auch in kulinarischer Hinsicht fährt das Hotel Stoll überzeugend auf. So zaubert das Küchenteam täglich köstliche Speisen. Dabei wird auf die regionale Küche geachtet. Alle Zutaten stammen aus der Umgebung und sogar das Fleisch kommt vom eigenen Bauernhof. Natürlich wird auch auf eventuelle Allergien der Gäste eingegangen.





Mehr Informationen und Eindrücke vom Hotel Stoll finden Sie unter http://www.hotelstoll.com/







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hotelstoll.com/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Hotel Stoll

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Hotel Stoll

P. Hausmann

Gsieser Tal/Pustertal, Südtirol

Unterplanken - Puregg 2

39030 Pichl/Gsies

PresseKontakt / Agentur:

Hotel Stoll

P. Hausmann

Gsieser Tal/Pustertal, Südtirol

Unterplanken - Puregg 2

39030 Pichl/Gsies

Datum: 11.12.2016 - 14:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1434891

Anzahl Zeichen: 2179

Kontakt-Informationen:

Firma: Hotel Stoll

Ansprechpartner: Patrick Hausmann

Stadt: Gsies

Telefon: 39 0474 74 77 69 16



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 151 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung