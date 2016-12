journalist 12/2016: Der Trump-Effekt,DJV-Jahrestagung 2016, DuMont-Niedergang in Berlin

(ots) - In der Dezember-Ausgabe des Fachmagazins

'journalist' geht Prof. Frank Überall, der amtierende

Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten Verbandes, auf die

ökonomische Situation rund um den Journalismus ein und stellt fest:

"Nicht der Journalismus ist kaputt, die Geschäftsmodelle sind

defekt." Hier sieht er erheblichen Handlungsbedarf bei den

Medien-Unternehmen, die mit der "Verschenk-Kultur" von kostbaren

redaktionellen Inhalten sich selber und der gesamten Medien-Branche

einen Bärendienst erwiesen haben.



Mit Blick auf das Ansehen des Journalismus nimmt Frank Überall den

Berufsstand ebenso in die Pflicht wie die Medien-Unternehmen: Da

stimmt etwas nicht mit dem Journalismus. Unsere Gesellschaft nimmt

ihn nicht mehr ernst, Es gibt nicht genug Wertschätzung."



Im Titel-Thema "Trump-Effekt" analysiert der in Leipzig lebende

Journalist und Buchautor Michael Kraske, warum sich der Wahlsieg von

Donald Trump den Journalismus blamiert und die gesamte Branche

erschüttert hat. Hans-Peter Buschheuer, einst Chefredakteur des im

Hause DuMont-Schauberg erscheinenden Boulevard-Blatts Berliner

Kurier, nimmt das Geschehen rund um die DuMont-Aktivitäten in Berlin

kritisch unter Lupe und analysiert die negative Entwicklung beim dem

einst stolzen Regional-Verlag. Im Interview mit René Martens

erläutert der Spiegel-Redakteur Maximilian Popp, wie sich seine neue

Aufgabe als Türkei-Korrespondent anlässt. Der gebürtige Passauer, der

von 2007 bis 2010 Politik-Wissenschaften in Istanbul studierte,

arbeitet seit Anfang November als Korrespondent für das Hamburger

Nachrichten-Magazin.







Pressekontakt:

journalist - Das Medienmagazin

Peter Strahlendorf

Telefon: 040-609009-11

strahlendorf(at)new-business.de



Original-Content von: journalist - Das Medienmagazin, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

journalist - Das Medienmagazin

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.12.2016 - 13:53

Sprache: Deutsch

News-ID 1434892

Anzahl Zeichen: 2065

Kontakt-Informationen:

Firma: journalist - Das Medienmagazin

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 158 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung