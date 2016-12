160 km für den guten Zweck! Joey Kelly läuft mit seinem Team den legendären Berliner Mauerlauf / José Carreras gibt den Startschuss um 17.00 Uhr am Brandenburger Tor - Einladung zum Fotocall

(ots) - Am Dienstag startet Ausdauersportler Joey Kelly

für die Mission von José Carreras durch: Der Sportler und Musiker

läuft zugunsten der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung in der

Hauptstadt Berlin entlang der damaligen Mauergrenze. Der Zieleinlauf

wird Joey Kelly mit seinem Team bestehend aus Luke Kelly, Marc

Mertens, Thomas Bäumer nach 160 km am Mittwoch, den 14. Dezember

direkt und live in die TV José Carreras Gala ab 20.15 Uhr im Estrel

Congress Center in Berlin führen. Dort wird Joey Kelly im Laufe der

Live-Sendung dann am Telefonpanel Platz nehmen. Joey Kelly: "Ich

hoffe, dass José Carreras' wichtiger Kampf gegen Leukämie mit diesem

Lauf noch mehr Aufmerksamkeit bekommt! Es ist mir ein wirklich großes

Anliegen ihn dabei zu unterstützen!"



Wer Joey Kelly anfeuern und bei seiner Mission unterstützen

möchte, sei es sportlich, mit Applaus oder mit Spenden, kommt am

Dienstag um 16.30 Uhr ans Brandenburger Tor.



Den Startschuss gibt Stiftungsinitiator José Carreras persönlich

um 17.00 Uhr am Brandenburger Tor. Vor Ort können Joey

Kelly-Stiftungs-Caps für den guten Zweck erworben werden.



Der Fotocall findet um 16.50 Uhr am Brandenburger Tor statt.



Ebenfalls zu Gast bei der José Carreras Gala: Maite Kelly, die

das Publikum mit ihrer Stimme verzaubern wird. "Leukämie ist eine

schreckliche Krankheit und ich bin sehr stolz, dass ich José Carreras

bei seiner Mission im Kampf gegen sie unterstützen darf", freut sich

die irisch-amerikanische Sängerin.



Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José Carreras

Leukämie-Stiftung: "Eine tolle Leistung! Ich hoffe, dass viele

Berlinerinnen und Berliner unseren sportlichen Stiftungsbotschafter

Joey Kelly unterstützen und damit ihre Solidarität mit den

betroffenen Patienten zum Ausdruck bringen. Auch bei der Überwindung



einer schweren Krankheit muss man wie im Sport oft an seine Grenzen

gehen oder sogar darüber hinaus."



Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche nationale und

internationale Künstlerfreunde von José Carreras bei der 22. José

Carreras Gala (www.josecarrerasgala.de) am 14. Dezember 2016, ab

20.15 Uhr, live im Estrel Congress Center Berlin für den guten Zweck

auftreten, u.a. Weltstar Chris de Burgh, Alpen-Rocker Andreas

Gabalier, EM-Hitmacher Max Giesinger, der belgische Superstar Milow,

das Klassik-Duo Placido Domingo Jr. & Friederike Krum, die

norddeutsche Band Santiano, das deutsche Schauspiel- und

Gesangstalent Oonagh, Rainhard Fendrich, Lions Head und Maite Kelly.



Restkarten für die 22. José Carreras Gala können bei der José

Carreras Leukämie-Stiftung (Tel. 089 2729040 oder per E-Mail

jcg(at)carreras-stiftung.de) und über das Estrel Congress Center Berlin

(Ticket-Hotline 030 68 31 68 31) erworben werden.



Ticketkategorien:

Kat. I Euro 89.-

Kat. II Euro 59.-

Kat. III Euro 39.-



Premium Kat. I inklusive After-Show Euro 149.- nur erhältlich über

die José Carreras Leukämie-Stiftung Tel. 089 2729040 oder Email

jcg(at)carreras-stiftung.de.



José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.



1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die

eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José

Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige

Stiftung. Seither wurden bereits über 1100 Projekte finanziert, die

den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung

von Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit von

Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die Deutsche

José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-

Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen. Die José Carreras

Gala ist dank der Unterstützung vieler Prominenter mit über 100

Millionen Euro Spenden die langfristig erfolgreichste Benefiz-Gala im

deutschen Fernsehen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.carreras-stiftung.de.



Spendenkonto:

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

Commerzbank AG München

IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01

BIC: DRESDEFF700



Spendenhotline: (+49) 01802 400 100

(Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR, Kosten aus dem

deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können die

Kosten abweichen)

SMS-Spende über 5 Euro: Stichwort BLUTKREBS an 81190



SAT.1 Gold - Für alle, die mit dem Herzen sehen.



SAT.1 Gold ist bundesweit über Satellit (Astra, Frequenz 12545

MHz; Polarisation: Horizontal; Symbolrate: 22.000 MS/s; FEC: 5/6), in

Kabelnetzen von Kabel Deutschland, Unitymedia Kabel BW, Tele

Columbus, Primacom und NetCologne, in den jeweiligen IPTV-Angeboten

der Deutschen Telekom und Vodafone und über DVB-T im Raum München

und Südbayern kostenlos zu empfangen. Ausführliche Informationen zum

Empfang und Programm von SAT.1 Gold unter www.sat1gold.de.







Pressekontakt:

Pressekontakt Fotocall:

Burda und Fink GmbH

Petra Fink

Tel: +49 151 611 09353

E-Mail: pf(at)burda-fink.de





Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand

Tel: +49 (89) 27 29 04 - 0

E-Mail: presse(at)carreras-stiftung.de



SAT.1 Gold

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Petra Dandl

Sprecherin SAT.1 Gold

Tel.: +49 (89) 9507-1169

E-Mail: petra.dandl(at)prosiebensat1.com

http://presse.sat1gold.de



