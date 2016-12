Der Tagesspiegel: Sanofi-Deutschlandchef Kaiser: Medikamentenpreis soll sich nach Therapieerfolg richten

(ots) - Der Chef von Sanofi in Deutschland, Clemens Kaiser,

will die Preise von Arzneimitteln künftig davon abhängig machen,

welchen Erfolg ihr Einsatz beim Patienten erzielt. "Wir wollen dahin

kommen, dass nicht mehr für die einzelne Pille sondern für das

therapeutische Ergebnis, den Outcome, bezahlt wird", sagt Kaiser dem

Tagesspiegel (Montagsausgabe).



http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/interview-mit-clemens-kaiser

-deutschlandchef-von-sanofi-berlin-waere-ein-hervorragender-standort-

fuer-die-europaeische-arzneimittelaufsicht/14951326.html







