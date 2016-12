Der Tagesspiegel: Energieexpertin Kemfert:Ölpreise werden stark schwanken

(ots) - Verbraucher müssen sich nach Meinung der

Energieexpertin Claudia Kemfert auf starke Schwankungen beim Ölpreis

einstellen. Derzeit würden die Preise zwar leicht anziehen, sagte die

Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung

(DIW) dem Tagesspiegel (Montagausgabe). Das mache das Tanken und

Heizen etwas teurer. Kemfert glaubt aber nicht, dass dieser Trend

lange anhalten wird. "Noch immer herrscht ein großer Überschuss an Öl

auf den internationalen Märkten", sagte die DIW-Expertin dem

Tagesspiegel. Ob Saudi Arabien oder Russland tatsächlich - wie

vereinbart - die Ölproduktion reduzieren, sei fraglich. Andere

Opec-Staaten wie der Iran würden die Ölproduktion sogar steigern,

auch die USA hätten bereits angekündigt, mehr Öl fördern zu wollen.

Daher bleibe es beim Überangebot an Öl. Der Ölpreis werde daher

"allein durch erwartete Änderungen, durch Spekulation nach oben

getrieben", meint Kemfert. "Ob dies anhält, ist eher ungewiss."



