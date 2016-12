Al Bano geht es gut - er kommt am 6. Januar nach Deutschland

(ots) - Schlagersänger Al Bano Carrisi vom Duo "Al Bano

und Romina Power" (FELICITA") sind gestern in Rom im Krankenhaus

zwei Stents eingesetzt worden. Dazu sein Tourneeveranstalter, Ralf

Seßelberg: "Es geht Al Bano gut, der Eingriff war unkompliziert und

hat nur mit lokaler Betäubung stattgefunden. Al Bano ist am gleichen

Abend noch im italienischen Fernsehen aufgetreten. Danach hat er mir

versichert, dass die ab 6. Januar geplanten Konzerte mit ihm und

Romina Power wie geplant stattfinden werden!".



Al Bano und Romina Power werden im Rahmen ihrer weltweiten

Comeback-Touree in folgenden Städten auftreten:



6. Januar 2017 Leipzig

7. Januar 2017 Hamburg

9. Januar 2017 Hannover

10. Januar 2017 Nürnberg

12. Januar 2017 Oberhausen







