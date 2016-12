Art & Commerz Potsdam veranstaltet erste Open Gallery im Kulturhaus Rechenzentrum

Der Kunstvermarkter und Marketingexperte Art & Commerz Potsdam startet erfolgreich seine Reihe "Open Gallery" im Künstlerhaus "Rechenzentrum". Mit 15 Künstlern aus dem Rechenzentrum erste Präsentation erfolgreich gestartet.

(firmenpresse) - Das Wetter hätte kaum schlechter sein können - am verregneten 3. Adventsonntag zog es Kunstinteressierte nicht auf die Weihnachtsmärkte sondern in geschlossene Räume. Gut für die Veranstalter Art & Commerz Potsdam mit der ersten "Open Gallery" im Kunsthaus "Rechenzentrum" Potsdam. Das Rechenzentrum befindet sich seit kurzem komplett in der Hand Potsdamer Künstler nachdem die IT-Abteilung der Stadt Potsdam ausgezogen ist. Ca. 100 Künstler sollen es sein die nun quasi im größten Kunstkaufhaus Deutschlands Kunst produzieren.



Art & Commerz Potsdam machte den Anfang seiner "Open Gallery" Serie mit 15 Künstlern aus dem Haus. Dabei waren Ingo Pehla, Jasmin Herz, Lisa Steinbrück, Christian Schaluka, Christian Stötzner, Ron, Chris (ex-Tacheles), Joachim Scheel, Udo Böttcher, Tim Roloeffs, Patrizia Pietz, Katrin Seifert, Kheder Abdulkarim, Julia Broemsel und Verena Postweiler, teilweise bereits sehr bekannte Potsdamer Künstler.



Bereits in den ersten Stunden besuchten ca. 50 Kunstinteressierte die Veranstaltung, die monatlich stattfinden soll und die Künstler sowie das Kunsthaus Rechenzentrum selbst bekannter zu machen. Geplant ist auch die Eröffnung der ART BAR im Gebäude als Treffpunkt für Künstler und Kunstinterressierte.



Das Kunsthaus "Rechenzentrum" ist eine fast einmalige Institution aus Mischung von Kunst-Coworking, Kunstkaufhaus und Ideenschmiede in Sachen Kunst. Ursprünglich sollte die Nutzung durch die Künstler bis August 2018 begrenzt sein, aufgrund eines sehr umstrittenen geplanten Wiederaufbaus der Garnisonkirche Potsdam. Seit kurzem scheinen jedoch die Künstler hoffen zu könnnen, daß eine Verlängerung erreicht werden kann. Viele Verantwortliche sehen einen Bedarf an einer derart einmaligen innovativen Institution im Herzen von Potsdam, direkt gegenüber der IHK Potsdam.



Potsdam weitet seine Aktivitäten in Sachen Kunst weiter aus. In wenigen Tagen eröffnet das restaurierte Museum Barberini welches durch den SAP Aktionär Hasso Plattner finanziert wurde und dessen Sammlung beherbergt. So will man mehr und mehr aus dem Windschatten des "großen Bruder" Berlin heraustreten und eine eigene internationale Position aufbauen.





Art & Commerz Potsdam ist eine Arbeitsgemeinschaft von Marketing- und Vertriebsspezialisten, die den Künstlern im Rechenzentrum Potsdam bei der Vermarktung und/oder Präsentation ihrer Werke zur Seite stehen mit ebenfalls innovativen Ideen - aus dem Bereich Marketing.



Die nächste "Open Gallery" ist in der 3. Januarwoche geplant....





Weitere Kunststätten in Potsdam : Museum Barberini, KunstHaus, Potsdam Museum, Fluxus, BKV, Kunstraum Potsdam, Villa Schöningen, Galerie Alber Baake, Kunst Kontor,Sperl Galerie,Laboratorium Haus 1, BVBK, Produzentengalerie M, Panzerhalle atelierhaus, Kunsthaus Sans Titre,Scholle 51















AG Art & Commerz Potsdam



www.ArtCommerzPotsdam.de

Dortusstr. 46

14467 Potsdam

Tel. +49-331-28129815

ArtCommerzPotsdam(at)gmx.com



ViSdP Erwin Geiger

Art & Commerz Potsdam

Datum: 11.12.2016 - 17:35

Firma: Art & Commerz Potsdam

Ansprechpartner: Tom

Stadt: Potsdam



