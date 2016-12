Mitteldeutsche Zeitung: zu Panzerlieferungen an Jordanien

(ots) - Auch die klassische Entwicklungshilfe war nicht

immer zum Segen des geförderten Landes. Manches versickerte in den

Taschen weniger Profiteure. Mit militärischer Hilfe ist die Sache

heikler: Der Brutalität islamistischer Terrorkämpfer lässt sich

schwer nur mit Friedenstaube und weißer Fahne begegnen. Aber dass die

gelieferten Waffen wirklich für den Anti-Terrorkampf eingesetzt

werden und nicht umgekehrt, den Terrorbefördern oder in inländischen

Konflikten eingesetzt werden, ist nicht garantiert. Es ist eine Frage

der Abwägung, ob Panzer für mehr oder für weniger Stabilität in

Konflikt-Regionen sorgen. Die Bundesregierung hat sich entschieden.







