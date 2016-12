Mitteldeutsche Zeitung: zu Steuern

(ots) - Selbstverständlich kann eine höhere Tabaksteuer

helfen, den Zigarettenkonsum einzudämmen. Das Problem liegt

woanders. In der Summe wirken viele, wenn nicht die meisten dieser

Steuerreformen in eine Richtung. Sie begünstigen die Bezieher hoher

Einkommen und die Vermögenden. Und sie belasten die Menschen mit

wenig Geld zumindest in gleicher Höhe oder sogar überproportional. So

ist eine Unwucht in das Finanzsystem eingezogen. Deutschland kann

sich davon nicht freisprechen. Aus gutem Grund ist das Thema

Gerechtigkeit wieder ganz nach oben auf die politische Agenda

gerückt. Der soziale Ausgleich fängt aber beim Steuersystem an.







