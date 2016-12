Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Italien

(ots) - Mattarella hat mit dem Regierungsauftrag eine

Entscheidung getroffen, die vor allem ein Signal an Europa ist: Mit

Gentiloni kann Italien am Donnerstag beim Treffen des Europäischen

Rates in Brüssel wieder als halbwegs verlässlicher Partner auftreten.

Gentiloni wird auch ein würdiger Gastgeber sein bei den

Feierlichkeiten zur Unterzeichnung der Römischen Verträge vor 60

Jahren am 25. März in Rom und beim G-7-Gipfel Ende Mai in Taormina.

Neuwahlen dürfte es allein schon wegen dieser Termine nicht vor Juni

2017 geben. Diese Zeit sollte von den Parteien genutzt werden, den

Wählern durchdachtere Konzepte vorzustellen als "Neuwahlen, und zwar

sofort"-Rufe. Und auch Renzi bekommt Zeit, sich vorzubereiten für den

anstehenden Wahlkampf - in dem er wie der Phönix aus der Asche auf

dem politischen Parkett erscheinen könnte.







