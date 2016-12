Lausitzer Rundschau: Künast und der Kampf gegen die Falschnachrichten im Netz

Es wird anstrengend

(ots) - Da rollt was auf Politiker, Wähler und auch auf

die Medien im nächsten Jahr zu. Der Fall Künast zeigt stellvertretend

einmal mehr, dass die Schattenseiten des digitalen Zeitalters jeden

zu jeder Zeit treffen können. Alles kann im Netz behauptet werden,

jeder kann Opfer von Pöbelei oder Verleumdung werden. Und das nach

wie vor noch weitgehend unbehelligt und ungestraft. Daumen runter für

Facebook & Co. Deshalb ist es wichtig, dass mit Künast endlich

jemand den Kampf gegen die "Fake News" und gegen die Verunglimpfungen

führt. Das schafft Bewusstsein für die üblen persönlichen und

gesellschaftlichen Folgen dessen, was aus dieser anderen Welt

herïEUR¸überschwappt. Bislang hat die Politik vor dem Phänomen meist

nur wie das Kaninchen vor der Schlange gesessen. Nicht zuckend, nicht

aufmuckend, auf die Selbstkontrolle der sozialen Netzwerke und auf

runde Tische vertrauend. Schluss damit. Denn gebracht hat das wenig,

der Hass wird weiter kübelweise im Netz ausgeschüttet und nur selten

gelöscht. Die Politik muss endlich mutig den Konflikt mit den

Weltkonzernen führen, sie darf sich nicht länger mit billigen

Versprechungen abspeisen lassen. Da liegt Künast völlig richtig. Und

jeder Hetzer, der darïEUR¸über hinaus entlarvt und bestraft wird,

schreckt andere hoffentlich ab. Je näher das Bundestagswahljahr

rückt, und je mehr Details auch über den digitalen Schmutz-Wahlkampf

in den USA bekannt werden, desto nervöser wird man in Deutschland. Zu

Recht. Denn unter dem Strich kann die Meinungsmache im Netz durch

Falschnachrichten, durch "Social Bots", also computererstellte

Nutzerprofile bei Facebook oder Twitter, wahlentscheidend sein. Das

wird eine Herausforderung werden für die Parteien im Wahlkampf. Aber

nicht nur für die - auch für jeden Bürger. Denn immer noch gilt:

Demokratie gibt es nicht frei Haus, nicht ohne Engagement und



Einsatz. Sie verlangt jedem mündigen Bürger etwas ab. Wer sich also

nur noch auf Facebook und bei seinesgleichen informiert, wer sich nur

von Vorlieben oder Abneigungen leiten lässt, die einem die sozialen

Netzwerke präsentieren, ohne dass sie erklären, wie die Informationen

entstanden sind und wie sie ausgewählt wurden, der wird den Blick auf

andere Realitäten verlieren. Er sieht nur noch das, was die eigene

Meinung bestätigt. Dessen muss sich jeder viel bewusster werden. Das

Wahljahr wird anstrengend, für Wähler und für die zu Wählenden, wenn

man nicht will, dass die Demokratie womöglich Stück für Stück den

Demokratiefeinden anheimfällt. Darin liegt übrigens auch eine Chance

für die so genannten "klassischen Medien". Informationen sorgsam

filtern, Ereignisse und Gesagtes überprüfen und einordnen - da sind

Journalisten deutlich im Vorteil gegenüber den Facebook-Algorithmen.

Auch online.







Pressekontakt:

Lausitzer Rundschau



Telefon: 0355/481232

Fax: 0355/481275

politik(at)lr-online.de



Original-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Lausitzer Rundschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.12.2016 - 18:36

Sprache: Deutsch

News-ID 1434911

Anzahl Zeichen: 3286

Kontakt-Informationen:

Firma: Lausitzer Rundschau

Stadt: Cottbus





Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung