WAZ: Klassenkampf statt Konsens

- Kommentar von Matthias Korfmann

zur Linkspartei in NRW

(ots) - In letzter Zeit wird wieder viel geredet über

rot-rot-grüne Bündnisse. "R2G" ist für manche Sozialdemokraten und

Grüne an der Basis kein Schrecken, für die Spitzen dieser Parteien

schon eher. In NRW, das dürfte jetzt schon feststehen, wird es

Rot-Rot-Grün 2017 nicht geben. Die NRW-Linke bleibt ein Spezialfall,

eingemauert in der extrem linken Ecke. Konsens ist nicht ihr Ding,

sie macht lieber Klassenkampf, will vielleicht enteignen, Reichtum in

jedem Fall radikal umverteilen. Von den moderaten Linken in

Ostdeutschland sind die in Nordrhein-Westfalen immer noch Lichtjahre

entfernt. Hannelore Kraft muss sich ihre politischen Partner woanders

suchen.



Noch ein Satz zu Christoph Butterwegge. Der parteilose

Bundespräsidenten-Kandidat der Linken ist ein anerkannter

Armutsforscher, zeigt sich bei seinen Auftritten freundlich und

bescheiden, aber sein Ruf "Die Nato gehört abgeschafft" sollte nicht

einmal im Dunstkreis von Schloss Bellevue erklingen. Extreme

Ansichten von rechts- und linksaußen dringen gerade allzu leicht

durch. Höchste Zeit für gemäßigtere Demokraten, die neuen

Schreckgespenster wieder zu vertreiben.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.12.2016 - 19:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1434915

Anzahl Zeichen: 1539

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 138 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung