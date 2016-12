Rheinische Post: Flughafen muss die Verspätungen stoppen

(ots) - von Reinhard Kowalewsky



Es nützt dem Flughafen Düsseldorf wenig, dass auch viele andere

Airports Europas für diesen Sommer mehr verspätete Landungen melden.

Das kann nicht davon ablenken, dass der Airport der Landeshauptstadt

wegen seines Antrages auf höhere Kapazitäten besonders stark vom

Wohlwollen der Öffentlichkeit abhängig ist. Denn "DUS" braucht die

Kapazitäten, um seine Bedeutung als internationaler Flughafen gerade

im Vergleich zum aufstrebenden Berlin zu verteidigen. Was muss

Flughafenchef Thomas Schnalke nun tun? Es ist zu loben, dass er in

der Firma Acciona nun einen besonders leistungsfähigen Partner für

die Gepäckabfertigung gefunden hat. Weniger Verzögerungen am Tag

könnten im Interesse der Anwohner und auch der Passagiere

pünktlichere Landungen am Abend ermöglichen. Schnalke muss die

Airlines drängen, ihre Flugpläne endlich realistischer anzulegen -

ausgerechnet Billigflieger Ryanair könnte da ein Vorbild sein. Und

Schnalke tut gut daran, eine engere Zusammenarbeit der Branche am

Standort Düsseldorf und in ganz Europa zu unterstützen: Wenn die

Luftfahrtindustrie ihr Verspätungsproblem nicht besser in den Griff

bekommt, drohen nämlich deutlich härtere Nachtflugverbote.







