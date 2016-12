Rundum gut versorgt: Das Vinzentius-Krankenhaus Landau bietet breites Angebot für Familien

(firmenpresse) - Landau, 12. Dezember 2016Egal, ob jung oder alt, ob zur akuten Versorgung oder zur Prävention - Familien finden am Vinzentius-Krankenhaus Landau ein umfangreiches Angebot für jede Situation. Schließlich versteht sich das Krankenhaus als Partner für die Menschen aus Landau sowie der Region und möchte diese in allen Gesundheitsfragen kompetent begleiten. Deshalb ist eines der Schwerpunkte am Vinzentius-Krankenhaus auch die Familie – und zwar vom Ungeborenen bis hin zum (Ur-)Großvater.

Von Anfang an in besten Händen: So verfügt das Vinzentius-Krankenhaus Landau beispielsweise als einziges Haus in der Südpfalz über ein Perinatalzentrum, in dem Geburtshilfe und Neonatalogie (Neu-und Frühgeborenenmedizin) interdisziplinär zusammenarbeiten. Dadurch kann das Haus eine optimale Betreuung sowohl während der Schwangerschaft – auch bei Risikoschwangerschaften – als auch der Entbindung sowie bei der nachgeburtlichen Versorgung von Mutter und Kind gewährleisten.

Dieses umfangreiche Angebot schätzen die werdenden Eltern in Landau und der Region. So wurde Anfang Dezember das 1000. Baby im Vinzentius-Krankenhaus geboren. „Eine Zahl, auf die wir stolz sind“, so Geschäftsführerin Ilona Fleischer-Klisch.

Bis zum Alter von 16 Jahren werden Kinder und Jugendliche dann in der Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde, in der Kinderurologie und im Kinder-Asthmazentrum Sause-Vinzi fachkundig versorgt. Und um Kindern den Abschied vom Schnuller zu erleichtern, gibt es im Park des Vinzentius-Krankenhauses eine Besonderheit, den sogenannten Schnullerbaum. Hier können Kinder sich von ihrem Schnuller verabschieden, indem sie ihn an die Zweige hängen (und bei Bedarf wieder besuchen).

Einen weiteren wichtigen Baustein in der Familienbetreuung bilden verschiedene Angebote für Erwachsene, die das Portfolio der Kliniken und Fachzentren abrunden. Hierzu zählen zum Beispiel die regelmäßig stattfindenden Kurse zur Säuglingspflege oder zur Selbstuntersuchung der Brust (Krebsvorsorge) ebenso wie die Veranstaltungsreihe „Vinzentius am Markt“, in der Chefärzte des Vinzentius-Krankenhauses und ihr Team kostenfrei über neue Präventions- und Behandlungsoptionen informieren.



Weitere Informationen zu den Angeboten des Vinzentius-Krankenhauses Landau sind unter www.vinzentus.de zu finden.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Im Vinzentius-Krankenhaus Landau sind rund 800 Mitarbeiter beschäftigt. Das Haus hält ein umfangreiches medizinisches Fachangebot vor. Es umfasst die Innere Medizin einschließlich der invasiven Kardiologie mit 104 Betten, die Chirurgie mit den Teilgebieten Viszeral- und Unfallchirurgie sowie Orthopädie mit zusammen 146 Betten, die Urologie mit 35 Betten sowie die Gynäkologie und Geburtshilfe (45 Betten) und Kinderklinik (45 Betten), ferner 15 HNO-Belegbetten. Eine eigenständige Intensivabteilung mit 9 Betten ist besonders wichtig für den Notfallstandort. Fernerhin wird das Augenmerk vor allem auf der Herausbildung von medizinischen Schwerpunkten zur Versorgung der Region Landau/Südliche Weinstraße liegen. Beispielhaft ist in diesem Zusammenhang das Perinatalzentrum.

